Wetter - Auch am Mittwoch wieder über 20 Grad

"Hitzepol" mit 21,9 Grad in Güssing

Das ungewöhnlich warme Wetter mit Temperaturen über 20 Grad hat sich in Österreich auch am Mittwoch fortgesetzt. "Hitzepol" Österreichs war laut den Messstationen der Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik (ZAMG) Güssing im Burgenland mit 21,9 Grad.

Erneut gab es für einzelne Messorte Februar-Rekorde. Höchstwerte wurden etwa mit 19,2 Grad in Zwettl und mit 16,9 Grad am Jauerling in Niederösterreich gemessen, in Salzburg wurde in Bad Gastein mit 16,5 Grad ein neuer Spitzenwert registriert.