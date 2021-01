Wetter - Schnee, Regen sorgten für Probleme auf Kärntens Straßen

Gefrierende Niederschläge ließen Verkehrswege eisglatt werden

Die durchmischte Wettersituation - zunehmender Regen und Minusgrade - hat in der Nacht auf Samstag in Kärnten zu Problemen durch Schnee und Straßenglätte gesorgt. Die Polizei warnte vor schwierigen Fahrverhältnissen, auf vielen höher gelegenen Straßen herrschte Schneekettenpflicht für alle Fahrzeuge. In der Früh geriet eine Pkw-Lenkerin in Globasnitz (Bezirk Völkermarkt) wegen Straßenglätte ins Schleudern und prallte gegen einen Lkw. Sie wurde verletzt in ein Spital gebracht.

Schneekettenpflicht für alle Fahrzeuge herrschte auf der Turracher Straße zwischen Kärnten und der Steiermark. Das galt auch für die Metnitztal Landesstraße (L62), für die Flattnitzer Landesstraße (L63) zwischen Kärnten und Steiermark sowie die Weißensee Straße (B87) zwischen Greifenburg und Weißbriach und die Klippitztörl Landesstraße zwischen dem Görtschitztal und dem Lavanttal. Die B110 über den Plöckenpass war zwischen Mauthen und der Grenze gesperrt, zwischen Mauthen und Kötschach war Schneekettenpflicht angeordnet. Die Nassfeld Straße (B90) war zwischen Pass Nassfeldjoch und der Staatsgrenze ebenfalls nur mit Ketten bewältigbar.

Schneekettenpflicht war auch für die L79 Falkertsee Landesstraße (L79) von Patergassen auf den Falkert verordnet. Die Katschbergstraße (B99) war für Lkw nur mit Ketten und für Pkw nur mit Winterausrüstung passierbar. Auf der Kreuzner Landesstraße (L33) herrschte zwischen St. Stefan und Feistritz Eisglätte, vor allem im Bereich Windische Höhe. Die Bärentalstraße südlich von Klagenfurt war nach einem Lawinenabgang gesperrt, die Zufahrt zur Stouhütte nicht möglich.