Wetter - Wärmerekorde an einzelnen ZAMG-Mess-Stationen

20,8 Grad in Dornbirn

--------------------------------------------------------------------- AKTUALISIERUNGS-HINWEIS Neu: Neue Höchstwerte Dornbirn und Bregenz, Erläuterung der ZAMG ---------------------------------------------------------------------

Am Montag sind an einzelnen Mess-Stationen der Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik (ZAMG) neue Wärme-Rekorde für den Februar erreicht worden. In Dornbirn und Bregenz in Vorarlberg wurden etwa mit 21,0 bzw. 20,7 Grad die höchsten Ergebnisse in deren Messgeschichte erreicht, berichtete die ZAMG in einer Aussendung.

Rekordwerte gab es mit 20,5 Grad auch in Kufstein in Tirol und mit 16,5 Grad in Bad Mitterndorf in der Steiermark. Ein neuer Bundesländer-Rekord wurde aber nicht aufgestellt. Auch der österreichweite Höchstwert von 24,2 Grad in Güssing (Burgenland) und Deutschlandsberg (Steiermark) vom 28. Februar 2019 wurde nicht erreicht.

Ungewöhnlich warme Tage sind im Februar der ZAMG zufolge in den vergangenen Jahrzehnten deutlich häufiger geworden. Eine Auswertung der ZAMG für die Wetterstation Innsbruck Universität zeigt: Im Zeitraum 1900 bis 1960 gab es durchschnittlich alle fünf bis acht Jahre einen Tag mit mehr als 15 Grad. Im Zeitraum 1991 bis 2020 war dies schon jedes Jahr mindestens ein Mal der Fall. Auch heuer gab bereits vier Mal über 15 Grad.