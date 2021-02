Wetter - Wieder Temperaturen über 20 Grad

Einzelne lokale Wärme-Rekorde für Februar

Auch am Dienstag hat es in Österreich Temperaturen von über 20 Grad gegeben. An einzelnen Wetterstationen der Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik (ZAMG) wurden zudem neue Februar-Rekorde aufgestellt. Am wärmsten war es um 14.45 Uhr in Köflach in der Steiermark mit 22,4 Grad, hier wurde auch ein neuer Februar-Rekord gemessen.

Ebenfalls über 20 Grad hatte es Dienstagnachmittag unter anderem in Reichenau an der Rax in Niederösterreich, in Kroisegg im Burgenland und in Graz. Neue Februar-Rekorde für den jeweiligen Messort gab es neben Köflach mit 17,9 Grad auch in Niederösterreich: Und zwar am Tarschberg bei Lilienfeld mit 17,9 Grad sowie am Jauerling mit 16,2 Grad am Jauerling. Der Februar-Rekord für ganz Österreich liegt weiter bei 24,2 Grad, gemessen am 28. Februar 2019 in Güssing und Deutschlandsberg.