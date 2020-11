WeWork verbrennt mehr als eine halbe Milliarde Dollar

US-Bürovermieter trennte sich von Standorten und einigte sich mit vielen Immobilienbesitzern auf niedrigere Mieten

Der US-Bürovermieter WeWork schreibt hohe Verluste und verbrennt weiter viel Kapital. Im dritten Quartal flossen 517 Mio. Dollar (438,5 Mio. Euro) ab, wie WeWork in einer von Reuters eingesehenen Mitteilung an die Mitarbeiter bekanntgab. Der Konzern habe rund 3,6 Mrd. Dollar an liquiden Mitteln und sei in der Lage die Coronakrise zu überstehen.

WeWork mietet Immobilien langfristig an und vermietet Büroflächen an Firmen, Unternehmer und Start-ups, die kurzlaufende Mietverträge abschließen.

Die Zahl der Kündigungen sei im September auf den niedrigsten Stand seit Ausbruch der Coronapandemie gesunken. Zudem trennte sich WeWork von Standorten und einigte sich mit zahlreichen Immobilienbesitzern auf niedrigere Mieten. Die langfristigen Verbindlichkeiten würden dadurch um schätzungsweise 1,5 Milliarden Dollar sinken, erklärte WeWork.