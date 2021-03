"Who By Fire": First Aid Kit zollen Leonard Cohen Tribut - Popnews

Kurt Vile arbeitete mit Dinosaur Jr. - Zweite Zusammenarbeit von Matt Sweeney & Bonnie "Prince" Billy - Broilers mit Durchhalteparole - Violetta Parisini lässt ihre Fans ihr Album spielen

***

First Aid Kit zollen mit einem am 26. März in den Handel kommenden Live-Doppelalbum Leonard Cohen Tribut. Das schwedische Schwesternpaar hatte im März 2017 im Royal Dramatic Theater in Stockholm mit Gästen zwei Abende im Zeichen des am 7. November 2016 verstorbenen Poeten unter den Liedermachern gestaltet. Inszeniert wurden Songs, Gedichte und Briefe. "Who By Fire" ist ein Mitschnitt dieser Veranstaltungen. Das Folkduo interpretiert, unterstützt von Schauspielern, einer achtköpfigen Band, Streichern und 20-köpfigem Chor, Klassiker wie "Suzanne", "Avalanche" und "Bird On The Wire", aber auch späte Werke Cohens ("You Want It Darker"). "Dies ist ein Album, das man am besten in einem Durchgang ohne Unterbrechung genießen sollte. Lasst los und taucht für eine Weile komplett in Cohens Welt ab", betonen Klara und Johanna Söderberg.

***

Dinosaur Jr. haben mit "Sweep It Into Space" ein extrem lässiges, entspanntes Rockalbum aufgenommen, wie erste Hörproben bestätigen. Als Ko-Produzent neben Band-Mastermind J Mascis fungierte Kurt Vile, der auch als Gastmusiker mitwirkt. In den Handel kommt die erste neue Studioarbeit der US-Gruppe seit 2016 ("Give A Glimpse Of What Yer Not") am 23. April. Aufgenommen wurden die Songs ab Spätherbst 2019 unmittelbar nach einer Tournee. Auf der im Voraus veröffentlichten Single "I Ran Away" spielt Vile eine zwölfsaitige Akustikgitarre. Das Video dazu gestaltete der Maler und Installationskünstler Andy Hope, der auch das farbenfrohe Albumcover beisteuerte.

***

Matt Sweeney & Bonnie "Prince" Billy (Will Oldham) haben für 30. April ihr neues Album "Superwolves", den Nachfolger von "Superwolf" (2005), in Aussicht gestellt. In einer Vorankündigung wurde der Arbeitsprozess so beschrieben: "An Matt gelieferte Bonnie-Lyrics entfachten Sweeneys Fantasie an der Gitarre, Akkorde und eine Melodie wurden geformt, schnell und locker aufgenommen und an den 'Prince' zurückgeschickt, dann trafen sich beide Parteien, um sie zu singen, zu verweben, zu festigen und schließlich gemeinsam vor einem kleinen, ahnungslosen Publikum aufzuführen. Neue Blöcke von Texten und Songelementen wurden verschickt, verstrickt und verstanden, bis alles bereit war für die finalen Aufnahmen." Die Arbeit an "Superwolves" begann bereits vor fünf Jahren, die erste eigentliche Session fand jedoch erst vor etwa einem Jahr im Brooklyns Strange Weather statt und die nächste im Butcher Shoppe in Nashville. Sweeney überwachte die Brooklyn-Sessions, Oldham die Nashville-Mixe.

***

Die Broilers haben eine Single und ein Video zu dem Song "Gib das Schiff nicht auf!" veröffentlicht. Es handelt sich um den Vorboten eines neuen Longplayers und um eine Durchhalteparole. Der Song war einer der ersten, die Broilers-Frontmann Sammy Amara für das neue Album "Puro Amor", ab 23. April im Handel, geschrieben hat. "Entstanden aus einem kleinen Streit unter Freunden, ein bisschen dicker Luft im Proberaum, auch das gehört nun mal dazu", kommentierte die Band.

***

Ein Jahr ist es her, dass die Wiener Musikerin Violetta Parisini ihr Album "Alles bleibt" vorgelegt hat. Es war ihre erste Veröffentlichung nach längerer Pause, ein mit viel Liebe und Hingabe geschaffenes Werk, wie den zehn Stücken immer noch anzuhören ist. Nichts geworden ist allerdings aus der im Anschluss geplanten Tournee, kam dem doch Corona in die Quere. Auf ihrer Website https://violettaparisini.at hat Parisini nun nicht nur den ersten Geburtstag der Platte gewürdigt, sondern ihren Fans noch ein Geschenk gemacht: Die Musikerin hat zu sämtlichen Stücken Leadsheets bereitgestellt, also Texte sowie Akkordangaben, die man entweder gratis herunterladen oder für einen Betrag der eigenen Wahl im Webshop erwerben kann. Und in den kommenden Wochen zeigt Parisini mittels Instagram-Livevideos, wie die Stücke am Klavier zu spielen sind.