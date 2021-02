WHO-Impfstoff-Verteilung: gut 337 Millionen Impfdosen bis Ende Juni

WHO: "Neue Grippe" ist nicht zu stoppen Die "Neue Grippe" (auch: "Schweinegrippe") ist nach Ansicht der Weltgesundheitsorganisation (WHO) nicht zu stoppen. Die UN-Organisation wies die Pharmahersteller deshalb an, unter Hochdruck an einem Impfstoff gegen den H1N1-Virus zu arbeiten. Angestellte im Gesundheitsbereich sollten als erste den Impfstoff erhalten. Jedes Land müsse selbst entscheiden, wer neben dem medizinischen Personal das Mittel noch erhalten solle, sagte die zuständige WHO-Direktorin Marie-Paule Kieny.