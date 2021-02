WHO: Malaria in El Salvador besiegt

WHO sieht Malaria auf dem Rückzug Die Malaria ist nach Einschätzung der Weltgesundheitsorganisation (WHO) dank intensiver Gegenmaßnahmen in vielen Ländern auf dem Rückzug. Mehr als ein Drittel der 108 von der Krankheit betroffenen Länder verzeichneten 2008 einen Rückgang der Neuinfektionen um mehr als die Hälfte im Vergleich zum Jahr 2000. Das geht aus dem Weltmalariabericht 2009 der WHO hervor, der am Dienstag in Genf vorgestellt wurde.