Wie abhängig europäische Länder vom Tourismus sind

130 Mio. Euro für Vorarlbergs Tourismus In der Vorarlberger Tourismuswirtschaft werden heuer über 130 Mio. Euro an Investitionen getätigt. Über 1.000 neue Betten sollen entstehen und den Bettenschwund der vergangenen Jahre zum Teil kompensieren, informierte am 24. Juli Christian Schützinger, Geschäftsführer der Vorarlberg Tourismus GmbH.