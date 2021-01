Wie Dylan, Young und Shakira: Mick Fleetwood verkauft Songrechte

Für BMG "der größte Deal der letzten zwei Jahre"

Nach Bob Dylan, Neil Young und Shakira hat nun auch Mick Fleetwood (73) seine Songrechte verkauft. Der Gründer und Schlagzeuger der in den 1970er und 1980er Jahren populären amerikanisch-britischen Gruppe Fleetwood Mac veräußerte seine Rechte am Band-Katalog an die Musikfirma BMG. Der Deal ging "drei Monate nachdem der Fleetwood-Mac-Klassiker 'Dreams' TikTok und damit Millionen neuer Fans weltweit eroberte" über die Bühne, teilte das Unternehmen am Donnerstag mit.

Eine Kaufsumme wurde nicht genannt, aber: "Es handelt sich dabei um den größten Deal der letzten zwei Jahre", so BMG. Zuvor hatte bereits das Unternehmen Hipgnosis die Verlagsrechte des früheren Gitarristen der Band Fleetwood Mac, Lindsey Buckingham ("Go Your Own Way", "The Chain"), übernommen.