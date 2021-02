Wie eine Bremer Picasso-Ausstellung zu haarigen Geschichten führt

Picasso und das Thema Haare - diese Kombination ist ungewöhnlich. Ein Museum in Bremen nutzt eine anstehende Ausstellung nun, um über Körperbehaarung nachzudenken

Pablo Picasso malte Achsel- und Schamhaare. Für den weltberühmten Künstler gab es keinen Grund, sie nicht zu zeigen. Mit deutlichen Pinselstrichen markierte er intime Stellen und lenkte so den Blick darauf. "Picasso ist bekannt für seine erotischen Darstellungen", sagt die Sprecherin der Kunsthalle Bremen, Jasmin Mickein. "Damals war es nicht üblich, sich gewisse Körperstellen zu rasieren."

Auch lichtes Kopf- oder Barthaar ist auf den Bildern des spanischen Künstlers (1881-1973) zu sehen. Heute seien solche Haarthemen oft mit Gefühlen von Scham oder Peinlichkeit besetzt, so die Initiatorin eines Aufrufs für "Haarige Geschichten" im Vorfeld einer Picasso-Ausstellung. Das Museum bat um Fotos von Körperbehaarung und die dazu gehörenden Geschichten. Bis Ende Jänner konnten Menschen ihre Bilder digital einreichen, eine Auswahl soll in der Kunsthalle gezeigt werden. Ziel der Aktion ist es, Schönheitsnormen zu hinterfragen. "In der Kunst wird deutlich, dass der Umgang mit Haaren sehr unterschiedlich war", sagt Mickein. Dies zeige, dass es keine Norm gebe. "Es ist von der Epoche abhängig, wie mit Haaren umgegangen wird." Wie unterschiedlich Haare sind und was Menschen alles damit verbinden, zeigen die Einsendungen. Mehr als 1.000 Fotos wurden an das Museum geschickt.

"Es ist sowohl der Opa mit Haaren auf dem Bauch als auch die erwachsene Frau, die erzählt, dass sie als Kind für ihre Körperbehaarung gehänselt wurde", erzählt Mickein. Auch Haare, die dank Corona wuchern dürfen, eine krankheitsbedingte Glatze, Bärte und lange Nasenhaare sind demnach Themen. Schönheitsideale, wie viele Haare an welcher Stelle gut sind, werden demnach von vielen als Druck empfunden. Für viele seien Haare ein starker Teil ihrer Identität.

Der Frankfurter Soziologe Tilman Allert verweist auf die Aussagekraft von Haaren. "Sie markieren Sinngehalte, über die der erste Eindruck vom Gegenüber entsteht", erklärt er. "Von daher verwundert es nicht, dass Haare einem Gestaltungsgebot unterliegen." Ihm zufolge hat jeder Mensch ein Selbstideal. "Man steht morgens vorm Spiegel, und selbst diejenigen, die sich nicht kämmen, die Haare nicht sortieren, artikulieren mit dieser Entscheidung ein Verhältnis zu anderen - und darüber auch zu sich selbst", so der Professor. Ihm zufolge kommunizieren Menschen in der Frisur einen weichenstellenden Aspekt ihrer Persönlichkeit. Dabei spielten Schönheitsideale eine Rolle.

In Museen spielen Haare immer wieder eine Rolle. So zeigte das Wien Museum in den Jahren 2018/2019 die Ausstellung "Mit Haut und Haar", das Pariser Völkerkundemuseum thematisierte die Geschichte der Haarkunst in den Jahren 2012/2013 mit der Ausstellung "Cheveux Cheris" (Deutsch: Liebe Haare). Die Bremer Kunsthalle widmet sich dem Thema nun auf eine andere Art und setzt in einer Zeit, in der alle Museen geschlossen sind, auf die Mitmachlust der Menschen.

