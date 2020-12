"Wie Gazprom" - Polens Opposition rügt Medienkauf durch Ölkonzern

In Polen will das staatlich kontrollierte Mineralölunternehmen PKN Orlen 20 Regionalzeitungen übernehmen - Die Opposition fürchtet eine Einschränkung der Meinungsvielfalt

Es war ein eineinhalbminütiger Videofilm, indem der Chef des polnischen Mineralölkonzerns PKN Orlen auf Twitter den Kauf der Mediengruppe Polska Press bekannt gab. "Wir übernehmen damit 20 von 24 in Polen herausgegebenen Regionalzeitungen und rund 120 regionale Wochenzeitschriften, außerdem noch 500 Online-Plattformen", sagte der Orlen-Vorstandsvorsitzende Daniel Obajtek sichtlich zufrieden. Die Verlagsgruppe Passau, der Polska Press gehörte, bestätigte das Geschäft.

Die Kritik von Polens Opposition folgte prompt. Der Öl- und Tankstellenkonzern Orlen gehört zu 27,5 Prozent dem polnischen Staat, sein Chef Obajtek ist Mitglied der nationalkonservativen Regierungspartei PiS. Und die plant schon lange eine "Repolonisierung" der Medien im Land. Die Opposition fürchtet nun, dies könnte auch eine ideologische Gleichschaltung bedeuten.

"Die Übernahme von Polska Press durch Orlen hat nichts gemeinsam mit der Entwicklung eines Mineralölkonzerns. Mit dem Geld der Polen wird versucht, eine weitere Propagandamaschine zu bauen", schrieb der Chef der größten Oppositionspartei Bürgerplattform (PO), Borys Budka, auf Twitter. Die PiS mache Orlen zu ihrem Gazprom, kritisierte laut Agentur PAP der frühere Außenminister und heutige Europaabgeordnete Radoslaw Sikorski in Anspielung auf den russischen Energieriesen. PiS-Chef Jaroslaw Kaczynski habe sich für die ungarische Variante entschieden, immer mehr Medien zu übernehmen, schrieb der Vorsitzende der Partei "Wiosna", Robert Biedron.

Regierungssprecher Piotr Müller wies die Kritik zurück. "Ich sehe kein Risiko der Einmischung in die Pressefreiheit, das ist die Geschäftsentscheidung eines Unternehmens", sagte er. Schließlich habe in den USA auch Amazon die "Washington Post" gekauft.

Allerdings gehört das Schlagwort von der "Repolonisierung" der Medien zum Repertoire der PiS, seit diese 2015 in Polen die Macht übernahm. "Die Medien in Polen müssen polnisch sein", postulierte der mächtige PiS-Chef Kaczynski erneut im Juli - und kündigte an, man wolle rasch ein entsprechendes Gesetz verabschieden. Immer wieder erwähnten auch anderer PiS-Politiker, dass man Ausländern den mehrheitlichen Besitz polnischer Medien verbieten wolle.

Die Verlagsgruppe Passau wollte sich zu Hintergründen für ihre Entscheidung, sich von dem Geschäftszweig zu trennen, auf Nachfrage nicht äußern.

Den öffentlich-rechtlichen Rundfunk hat die PiS bereits unter ihre Kontrolle gebracht. Oppositionspolitiker kommen hier selten zu Wort. Nach der Präsidentenwahl im Sommer bemängelten Wahlbeobachter von der Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa (OSZE) die fehlende Unparteilichkeit in der Berichterstattung der öffentlich-rechtlichen Sender.

"Das ist ein schwarzer Tag für die Pressefreiheit und den Pluralismus der Medien", kommentierte die regierungskritische Zeitung "Gazeta Wyborcza" die Übernahme von Polska Press durch Orlen. Ähnlich sieht das der Medienexperte Maciej Mrozowski von der Universität Warschau. Der Mineralölkonzern brauche den Kauf der Mediengruppe nicht zu wirtschaftlichen Zwecken, etwa um den Benzinverkauf an seinen Tankstellen zu erhöhen, sagte er dem Radiosender Tok.fm. "Das politische Ziel ist dafür sehr durchsichtig."

Zu Polska Press gehören unter anderem Regionalzeitungen im Westen, so etwa "Dziennik Baltycki" in Danzig (Gdansk) und "Glos Wielkopolski" in Posen (Poznan). Die PiS wolle ein Propagandainstrument erwerben in den städtischen Zentren, wo sie die Wahlen regelmäßig verliere, so der Medienfachmann Mrozowski. Bisher sei die Lokalpresse in Polen noch recht unabhängig gewesen. Doch das könne sich nun schnell ändern.