Wie Großbritannien "Brexitland" wurde

Politik-Professoren Sobolewska und Ford analysieren in neuem Buch zentrale Entwicklungen der vergangenen Jahrzehnte - EU-Referendum "Moment des Erwachens" (Von Alexandra Angell/APA)

Auch wenn der Ausgang des EU-Referendums in Großbritannien vor vier Jahren für viele sehr überraschend kam: Der Boden dafür war durch politische, soziale und gesellschaftliche Entwicklungen im Land in den Jahren und Jahrzehnten davor bereitet, wie die Politologen Maria Sobolewska und Robert Ford von der Universität Manchester in ihrem aktuellen englischsprachigen Buch "Brexitland. Identity, Diversity and the Reshaping of British Politics" äußerst aufschlussreich darstellen.

"Großbritannien ist nicht am 23. Juni 2016 Brexitland geworden. Die Menschen, die auf entgegengesetzten Seiten der Brexit-Debatte endeten, waren seit Jahrzehnten auseinandergedriftet, mit größer werdenden Unterschieden bei den Werten und Prioritäten, die durch gegenseitiges Missverständnis und mangelnden Dialog vertieft wurden." Das EU-Referendum selbst sei "ein Moment des Erwachens" gewesen, "ein Moment, in dem die sozialen und politischen Prozesse, die längst im Gange waren, schließlich offensichtlich wurden, und die unterschiedlichen Wählergruppen sich selbst als zwei verschiedene und entgegengesetzte Lager erkannten".

Die Politik-Professoren zeigen in dem mit interessantem Datenmaterial und Grafiken angereicherten Buch auf, welch bedeutsamen Wandel das Land in den vergangenen Jahrzehnten durchlebt hat und wie die Veränderungen Druck auf die größten Parteien ausgeübt haben. Sie beleuchten aber auch, wie die Konservativen und Labour über die Jahre mit den veränderten Gegebenheiten umgegangen sind und was sie möglicherweise selbst zu bestimmten Entwicklungen beigetragen haben.

Als zentral heben Sobolewska und Ford den wachsenden Bildungsstand und die zunehmende Diversität der britischen Bevölkerung hervor. Während vor nur einer Generation eine Mehrheit der Wählerschaft "weiße Wähler mit wenigen oder keinen Bildungsabschlüssen" gewesen seien, Universitäten "die Domäne einer privilegierten Minderheit" und Gemeinschaften ethnischer Minderheiten noch eher "klein und in den größten Städten konzentriert", hätten die Ausweitung von Bildung und die Zuwanderung die Wählerschaft in den vergangenen Jahrzehnten langsam, aber stetig verändert, sodass die jüngsten Generationen dramatisch höher qualifiziert und viel stärker ethnisch divers seien als die älteste.

Die Autoren betonen aber auch, dass Veränderungen in der Bevölkerung aus ihrer Sicht für Parteien neue Möglichkeiten und neue Risiken schaffen, aber nicht bestimmen, wie diese auf den Wandel reagieren und welche Folgen sich aus diesem Vorgehen ergeben. "Es sind die Entscheidungen, die Parteien in Reaktion auf neue Risiken und Möglichkeiten getroffen haben, und die Mobilisierung von Wählern in Reaktion auf diese Entscheidungen, die den Weg zum Brexit gezeichnet haben." Sehr interessant liest sich in diesem Zusammenhang auch eine Analyse des schottischen Unabhängigkeitsreferendums von 2014 und wie die Schottische Nationalpartei (SNP) anders mit nicht ganz unähnlichen Identitätsfragen umgegangen ist als so manche vor allem in England starke Partei.

Breiteren Raum nimmt in dem Buch generell das Thema Einwanderung ein, das ja auch im Wahlkampf vor dem EU-Referendum 2016 eine der dominanten Fragen war. Die Politologen analysieren, wie es dazu kam. Sie beschreiben aber auch, wie sich die gesetzlichen Bestimmungen zur Regelung der Immigration seit dem Zweiten Weltkrieg in Großbritannien verändert haben und erklären, warum die Konservative Partei als Unterstützerin einer strengeren Zuwanderungspolitik und Labour als einwanderungsfreundlicher betrachtet wurde, wobei die Wahrnehmung in der Öffentlichkeit mitunter eine größere Rolle spielte als die tatsächlich ergriffenen politischen Maßnahmen.

Sehr aufschlussreich ist auch ein Kapitel mit dem Titel: "Die lange Scheidung: Parteien und Wähler gehen getrennte Wege". Hier wird aufgezeigt, wie eine zunehmende ideologische Angleichung der beiden großen Parteien, veranschaulicht durch Tony Blairs "New Labour", das Entstehen einer professionalisierten "politischen Klasse" und die zunehmende Professionalisierung von Wahlkämpfen, die mit einer stärkeren Konzentration auf bestimmte Wahlkreise einherging, dazu beitrugen, dass sich die Wähler immer stärker von den Parteien entfernten, denen sie traditionell nahestanden.

"Die Wähler identifizierten sich nicht mehr mit Parteien, die sie zunehmend als ideologisch nicht zu unterscheidende Vehikel für ehrgeizige Mitglieder einer abgehobenen 'politischen Klasse' betrachteten", schreiben die Autoren. Das führte dazu, dass sich weniger Menschen an eine bestimmte Partei gebunden fühlten. Eine der Folgen war aber auch, dass Millionen Menschen nicht mehr wählen gingen: "Bei jeder Wahl seit 1992 war die Beteiligung niedriger als bei allen Wahlen zwischen 1945 und 1992."

Einer der Nutznießer dieser Lage wurde Nigel Farages UK Independence Party (UKIP). Deren politischer Erfolg ließ sich zwar aufgrund des Mehrheitswahlrechts nicht unbedingt in Sitzen im britischen Unterhaus messen - bei der Wahl 2015 etwa kam die Partei trotz ihrer beachtlichen 12,6 Prozent nur auf einen Abgeordneten, bei dem es sich noch dazu um einen "übergelaufenen" ehemaligen Konservativen handelte. Die "indirekte Wirkung" der Partei sei jedoch enorm gewesen, so die Experten: "Konservative Euro-Skeptiker nützten den Aufstieg von UKIP, um ihre eigene Agenda erfolgreich einem unwilligen Premierminister (David Cameron, Anm.) aufzudrängen und eine historische Zusage für ein Referendum über die Mitgliedschaft Großbritanniens in der EU zu bekommen."

Das EU-Referendum selbst, dem sich die Politologen auch im Detail widmen, habe die britische Wählerschaft "entlang neuer Linien" gespalten: "Traditionelle wirtschaftliche Konflikte sind an den Rand gerückt, und Identitätskonflikte sind in den Mittelpunkt gerückt." Der Ausgang für den EU-Austritt habe dann dafür gesorgt, "dass der Brexit die politische Agenda auf Jahre dominieren würde". Auch hätten sich durch die Auseinandersetzung über den Brexit "neue politische Identitäten" herauskristallisiert: "Remain und Leave waren mehr als ein Ausdruck dessen, wie die Menschen gestimmt hatten, sie waren ein zentraler Bestandteil dessen geworden, wie sich die Menschen selbst sahen."

"Brexitland. Identity, Diversity and the Reshaping of British Politics" ist ein lesenswertes Sachbuch, das nicht nur auf Entwicklungen in Großbritannien insgesamt eingeht, sondern auch auf Unterschiede zwischen den Landesteilen. Britische Besonderheiten werden ebenso aufgezeigt wie Parallelen zu Tendenzen in anderen europäischen Staaten, etwa im Hinblick auf den Aufstieg EU-skeptischer Parteien. Ein Werk zum besseren Verständnis einer historischen Entscheidung, aber auch wesentlicher politischer und gesellschaftlicher Umbrüche in einem wichtigen Land Europas.

(SERVICE: Maria Sobolewska und Robert Ford, Brexitland. Identity, Diversity and the Reshaping of British Politics. Cambridge University Press 2020, 391 Seiten)