Wieder israelischer Luftangriff in Syrien - Mehrere Tote

Schlag galt offenbar pro-iranischen Milizen

Bei einem israelischen Luftangriff im Zentrum des Bürgerkriegslandes Syrien sind mindestens vier Menschen ums Leben gekommen. Es gab am Freitag zunächst widersprüchliche Angaben, ob die Opfer durch israelische Bomben oder durch herabfallende Überreste syrischer Luftabwehrraketen getötet wurden. Die staatliche syrische Nachrichtenagentur SANA meldete, bei den Opfern handle es sich um eine vierköpfige Familie.

Die Syrische Beobachtungsstelle für Menschenrechte bestätigte die Angaben, berichtete aber zugleich von einem weiteren Toten. Der Angriff habe Iran-treuen Milizen gegolten. Die israelische Armee machte zu der Bombardierung wie üblich keinen Angaben.

SANA zufolge griff die israelische Luftwaffe ihre Ziele in der Provinz Hama am Freitagmorgen vom Luftraum des Nachbarlandes Libanon aus an. Die meisten Raketen seien von der Luftabwehr abgeschossen worden. Bei den Toten handle es sich um ein Ehepaar und ihre Kinder. Vier weitere Menschen seien verletzt und drei Häuser zerstört worden.

Die oppositionsnahen Menschenrechtsbeobachter erklärten, Überreste syrischer Abwehrraketen hätten eine vierköpfige Familie und eine weitere Person getötet. Fünf Posten Iran-treuer Milizen wurden demnach zerstört. Die Menschenrechtsbeobachter sitzen in England, beziehen ihre Angaben aber über ein Netz von Informanten in Syrien.

Israels Luftwaffe greift regelmäßig Ziele im Nachbarland an. In der vergangenen Woche wurden bei Bombardierungen im Osten Syriens Dutzende regierungstreue Kämpfer getötet. Israel will in Syrien den militärischen Einfluss des Irans zurückdrängen, der mit der Regierung in Damaskus verbündet ist. Teheran sieht in Israel einen Erzfeind.