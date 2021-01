Wieder Journalist in Afghanistan getötet

Zur Tat bekannte sich zunächst niemand

Unbekannte haben erneut einen Journalisten in Afghanistan getötet. Bismillah Adel Aimak sei am Freitagnachmittag in Firos Koh, der Hauptstadt der im Westen gelegenen Provinz Ghor, ermordet worden, teilten Regierungsvertreter mit. Der Radiojournalist und Aktivist ist bereits der sechste Journalist, der in den vergangenen zwei Monaten getötet wurde und der erste im neuen Jahr.

Zu der Tat bekannte sich zunächst niemand. Die Organisation Reporter ohne Grenzen bezeichnet Afghanistan als eines der gefährlichsten Länder für Journalisten.