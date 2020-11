Wieder kein Sechser - am Mittwoch wartet ein Fünffach-Jackpot

Rund sechs Millionen Euro zu gewinnen

Bei der Ziehung am Sonntag hat es wieder keinen Sechser im Lotto "6 ais 45" gegeben. Damit wartet am kommenden Mittwoch ein Fünffach-Jackpot mit rund sechs Millionen Euro im ersten Rang. 12, 16, 29, 34, 35 und 45 lautete die Kombination, die auf keinem Wettschein angekreuzt war.

Zwei Spieler tippten einen Fünfer mit der Zusatzzahl 22 und erhalten dafür jeweils mehr als 70.600 Euro. Beide Gewinner kommen aus Niederösterreich; einer war mit einem Normalschein erfolgreich, der andere mit einem Quicktipp. Bei LottoPlus blieb am Sonntag ein Sechser aus, womit die Gewinnsumme wieder auf die Fünfer aufgeteilt wurde. Für den LottoPlus-Sechser der nächsten Runde am Mittwoch warten rund 450.000 Euro. Beim Joker hatte erstmals in diesem Jahr ein Vorarlberger einen Volltreffer und kassiert für sein "Ja" rund 226.000 Euro.

Die Lotto Quoten:

5fach JP Sechser, im Topf bleiben EUR 4.528.208,67 - 6,0 Mio. warten 2 Fünfer+ZZ zu je EUR 70.615,80 85 Fünfer zu je EUR 1.812,50 243 Vierer+ZZ zu je EUR 190,20 4.846 Vierer zu je EUR 52,90 7.056 Dreier+ZZ zu je EUR 16,30 82.780 Dreier zu je EUR 5,60 272.725 Zusatzzahl allein zu je EUR 1,20