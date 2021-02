Wieder Massenproteste in Algerien - Abgang des Präsidenten gefordert

Präsident Tebboune hatte vergangene Woche Neuwahlen angekündigt

In Algerien haben erneut Tausende Menschen für politische Reformen demonstriert. "Die Menschen wollen Unabhängigkeit", skandierten sie am Freitag im Zentrum der Hauptstadt Algier. Mit Sprechchören forderten die Demonstranten auch erneut den Abgang von Präsident Abdelmadjid Tebboune. Sie halten ihn und auch andere Politiker für einen Teil alter Seilschaften. Bis all diese Männer abgesetzt würden, wolle er weiter demonstrieren, sagte etwa ein 23 Jahre alter Student der dpa.

Bereits am Montag waren Tausende in der Hauptstadt und anderen Teilen des nordafrikanischen Landes für Reformen und ein Ende des "Militärstaates" auf die Straße gegangen. Vor zwei Jahren hatte es in dem Land Massenproteste gegeben, die schließlich zum Sturz von Langzeitherrscher Abdelaziz Bouteflika führten. Tebboune wurde im Dezember 2019 zu dessen Nachfolger als Staatschef gewählt.

Um Vertrauen in seinen Regierungsapparat zu gewinnen, hatte Tebboune in der vergangenen Woche die Auflösung des Parlaments und eine Neuwahl angekündigt. Damit sehen die Demonstranten ihre Forderungen jedoch nicht erfüllt. Tebboune bildete außerdem die Regierung um und ordnete die Freilassung inhaftierter Aktivisten an.