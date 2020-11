Wieder Müllcontainer in Salzburg angezündet: Verdächtige festgenommen

Zwei Behälter in Flammen - Fassade von Mehrparteienhaus beschädigt

Die Serie von Mülltonnen-Bränden in der Stadt Salzburg hat sich in der Nacht auf Sonntag fortgesetzt. Wieder brannten zwei Abfallbehälter, welche die Fassade eines Mehrparteienhauses beschädigten. Es entstand Schaden in vierstelliger Euro-Höhe, verletzt wurde niemand. Eine sofort eingeleitete Fahndung verlief erfolglos. Wie die Polizei-Pressestelle der APA mittelte, gab es aber in der Nacht Festnahmen von Verdächtigen. Nähere Details dazu sollen im Lauf des Sonntags folgen.

Der Brand wurde durch die Berufsfeuerwehr gelöscht. Seit 4. November brannten fast im Tagesrhythmus insgesamt 26 Altpapier- und Müllcontainer in der Mozartstadt, die neuen Feuer noch nicht hinzugerechnet. Vergangenen Mittwoch gab die Polizei bekannt, dass sechs Verdächtige im Alter zwischen 14 und 20 Jahren ausgeforscht worden waren. Ob die nun Festgenommenen aus dem Kreis der bisherigen Verdächtigen stammten, konnte die Pressestelle der Polizei vorerst nicht sagen. Ein Bericht des Kriminalreferats sei noch ausständig, hieß es.