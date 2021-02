Wien als Bundesland: Themenschwerpunkt auf "Wien Geschichte Wiki"

Städtische Online-Enzyklopädie um neue Inhalte erweitert - Anlässlich des 100-jährigen Bestehens des Bundeslandes Wien und der Stadtverfassung

Die städtische Online-Enzyklopädie "Wien Geschichte Wiki" (www.geschichtewiki.wien.gv.at) ist um einen Themenschwerpunkt erweitert worden. So hat die Wienbibliothek im Rathaus die digitale Wissensplattform mit den Inhalten zur aktuellen Ausstellung "Wien wird Bundesland" gefüllt, wie am Donnerstag in einer Aussendung mitgeteilt wurde.

"Wien wird Bundesland" wurde anlässlich des 100-jährigen Bestehens des Bundeslandes Wien und der Wiener Stadtverfassung konzipiert. Zur Trennung von Wien und Niederösterreich kam es im Jahr 1920. Am 10. November 1920 trat einst der Wiener Gemeinderat erstmals als Wiener Landtag zusammen.

In der digitalen Ausstellung geht es um die Vorgeschichte, die Hintergründe und die Auswirkungen der Entwicklung Wiens zum eigenständigen Bundesland. Im Fokus stehen dabei die entscheidenden Protagonisten, ihre biografischen Details und Informationen zu ihrer Rolle im Zuge dieses historischen Prozesses sowie damit verbundene Begriffe, Bauwerke und Organisationen.

Die Wissensplattform "Wien Geschichte Wiki" wird als Gemeinschaftsprojekt mit dem Wiener Stadt- und Landesarchiv betrieben und fasst derzeit insgesamt mehr als 47.000 Beiträge - davon mehr als 16.000 zu Persönlichkeiten der Stadt und 12.000 Bilder.

"Wir sehen uns als maßgebliche analoge, aber auch zunehmend digitale Sammlung des Gedächtnisses dieser Stadt", erklärte dazu die Wienbibliothek-Direktorin Anita Eichinger. Im vergangenen Jahr wurden rund 3,1 Millionen Webzugriffe verzeichnet. Lob für das digitale Wissenswerk gab es von der zuständigen Kulturstadträtin Veronica Kaup-Hasler (SPÖ): "Die für 'Wien Geschichte Wiki' verwendeten Quellen zeugen von den außerordentlichen Sammlungen der Wienbibliothek im Rathaus und des Wiener Stadt- und Landesarchivs."