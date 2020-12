Wiener Aktienmarkt am Feiertag vorbörslich leicht im Minus erwartet

ATX um 0,2 Prozent tiefer indiziert

Die Wiener Börse dürfte am Dienstag leicht im Minus eröffnen. Eine Indikation auf den österreichischen Leitindex ATX signalisierte rund eine Dreiviertelstunde vor Handelsbeginn ein Minus von gut 0,2 Prozent. Am heutigen Feiertag wird in Wien regulär gehandelt. Die europäischen Börsen wurden wenig verändert erwartet.

Gleich mehrere Faktoren lassen die Marktteilnehmer derzeit vorsichtig agieren. Der Euro hielt sich zuletzt auf anhaltend hohem Niveau, in der Früh wurde er weiter über der Marke von 1,21 US-Dollar gehandelt. Dies verschlechtert die Exportaussichten der heimischen Unternehmen außerhalb des Euroraums.

Weiter im Blick bleiben auf die Brexit-Gespräche zwischen der EU und Großbritannien, die zäh verlaufen. Im Streit über den Handelspakt soll nun ein persönliches Treffen auf höchster Ebene den Durchbruch bringen. Der britische Premierminister Boris Johnson werde in den kommenden Tagen nach Brüssel reisen, um mit EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen die schwierigsten Fragen zu klären.

Daneben bleibt auch die Situation um die Corona-Pandemie in Europa angespannt. Die Euphorie um bald verfügbare Covid-19-Impststoffe sei mittlerweile verflogen, sagten mehrere Analysten.

Auf Unternehmensseite blieb es in Wien vorbörslich weitgehend ruhig. Die Analysten der Baader Bank haben die Semperit-Aktien auf ihre "Top Stock Ideas"-Liste für 2021 gegeben. Darüber hinaus lagen vorerst keine Nachrichten vor. Am Montag hatte der ATX um 0,53 Prozent schwächer bei 2.642,65 Punkten geschlossen.

Die größten Kursgewinner im prime market am Montag:

Kapsch TrafficCom +1,89% 13,50 Euro Strabag +1,82% 27,90 Euro Zumtobel +1,62% 6,29 Euro

Die größten Kursverlierer im prime market am Montag:

Warimpex -3,39% 1,14 Euro Flughafen Wien -2,50% 27,30 Euro Porr -2,11% 13,02 Euro