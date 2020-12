Wiener Aktienmarkt am "Hexensabbat" etwas tiefer erwartet

Futures und Optionen auf Indizes und einzelne Aktien laufen heute aus - Gewinnmitnahmen nach Aufwärtsserie möglich - Wienerberger kauft um 250 Mio. Dollar ein

Die Wiener Börse dürfte die Sitzung am Freitag im Vorfeld des heutigen "Hexensabbat" - dem großen Verfallstag an den Terminbörsen - mit leichten Abschlägen starten. Eine Bankenindikation signalisierte für den heimischen Leitindex ATX rund eine halbe Stunde vor Handelsauftakt ein Minus von 0,27 Prozent.

Damit dürfte die vier Tage dauernde Aufwärtsserie des ATX wohl zu Ende sein. Gewinnmitnahmen könnten heute etwas auf die Kurse drücken. Die Vorgaben von den US-Börsen waren positiv: Dort hatte die US-Notenbank Fed mit ihrer Bereitschaft, die Wirtschaft weiterhin zu stützen für Kauflaune gesorgt.

Daneben stehen weiterhin der baldige Impfstart und die Brexit-Verhandlungen im Fokus der Marktteilnehmer. EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen hatte von großen Fortschritten bei den Brexit-Verhandlungen berichtet. Jedoch müssten bei dem Thema der Fischerei noch "große Differenzen" überbrückt werden, hieß es.

Ein Durchbruch zeichnet sich zudem bei den seit sieben Jahren andauernden Verhandlungen über ein Investitionsabkommen zwischen der EU und China ab. Die europäische Handelskammer in China zeigte sich am Freitag in Peking "sehr hoffnungsvoll", dass "eine politische Vereinbarung in den nächsten Tagen abgeschlossen werden kann".

Auf Unternehmensebene gab es Neuigkeiten von Wienerberger: Der Ziegelhersteller übernimmt in den USA um 250 Mio. Dollar (204,15 Mio. Euro) den Fassadenspezialisten Meridian Brick. Mit der Übernahme werde man den Umsatz in Nordamerika auf über 800 Mio. Dollar verdoppeln, teilte Wienerberger mit.

Auch Analystenstimmen waren vor Börsenstart bereits zu hören. Die Erste Group hat das Kursziel für die AKtien von AT&S von 24,2 auf 33,0 Euro angehoben und die Kaufempfehlung bestätigt. Auch bei UBM lautet das Urteil der Erste-Analysten weiterhin "Buy", das Kursziel liegt nun bei 43 Euro, davor waren es 40 Euro.

Am Donnerstag hatte der ATX um 0,08 Prozent höher bei 2.723,92 Punkten geschlossen. Zur heimischen Börse lag nur eine dünne Meldungslage vor. Die auffälligsten Bewegungen zeigten die Aktien von Polytec (plus 4,2 Prozent) und Flughafen Wien (plus 3,5 Prozent). Am anderen Ende der Kursliste verbilligten sich AMAG um 2,9 Prozent und KapschTrafficCom fielen um 2,3 Prozent.

Etwas gebremst wurde der Leitindex durch die Kursverluste der schwergewichteten Banken BAWAG (minus 1,1 Prozent) und Erste Group (minus 0,2 Prozent). Die Aktionäre der Raiffeisen Banken International konnten hingegen ein kleines Kursplus in Höhe von 0,1 Prozent verbuchen.

Die größten Kursgewinner im prime market am Donnerstag:

Polytec +4,16% 7,77 Euro Flughafen Wien +3,51% 28,05 Euro Schoeller-Bleckmann +2,59% 29,70 Euro

Die größten Kursverlierer im prime market am Donnerstag:

AMAG -2,86% 27,20 Euro Kapsch TrafficCom -2,33% 12,60 Euro Lenzing -1,89% 77,80 Euro