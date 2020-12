Wiener Aktienmarkt vorbörslich befestigt erwartet

ATX um 0,6 Prozent höher indiziert

Die Wiener Börse dürfte am Mittwoch den Handel klar im Plus aufnehmen. Eine Indikation auf den österreichischen Leitindex ATX signalisierte rund eine Dreiviertelstunde vor Handelsbeginn ein Plus von 0,6 Prozent. Europaweit könnte der fortgesetzte Rekordkurs an der Wall Street für Unterstützung bei den Aktienkurse sorgen.

Am heimischen Aktienmarkt liegt auf Unternehmensebene noch eine sehr magere Meldungslage vor. Am morgigen Donnerstag stehen die Verkehrsergebnisse des Flughafen Wien für den Monat November zur Veröffentlichung an. Von Analystenseite meldete sich die Berenberg Bank. Die Experten erhöhten ihr Kursziel für die OMV-Aktie von 34 auf 38 Euro und bekräftigte die Anlageempfehlung "Buy". Auch für die Verbund-Anteilsscheine wurde das Kursziel von 40 auf 68 Euro nach oben revidiert und das Kaufvotum "Buy" beibehalten.

Am Dienstag hatte der ATX in einem ruhigen Feiertagshandel um 0,27 Prozent schwächer bei 2.635,41 Punkten geschlossen. Kursrelevante Unternehmensnachrichten blieben weitgehend aus. Allerdings lag eine neue Analysteneinschätzung zur Semperit vor. Die Titel des Gummi- und Kautschukherstellers sind in der "Top Stock Picks"-Liste der Baader Bank für 2021 enthalten. Baader-Analyst Christian Obst bestätigte zudem seine "Buy"-Empfehlung und sein Kursziel von 35,00 Euro. Die Aktien stiegen um 1,43 Prozent auf 24,85 Euro und gehörten damit zu den größten Kursgewinnern.

Die größten Kursgewinner im prime market am Dienstag:

FACC +3,28% 9,45 Euro Polytec +1,48% 7,55 Euro Semperit +1,43% 24,85 Euro

Die größten Kursverlierer im prime market am Dienstag:

Kapsch TrafficCom -2,96% 13,10 Euro Do&Co -2,43% 52,20 Euro CA Immo -2,23% 28,50 Euro