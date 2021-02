Wiener Aktienmarkt vorbörslich befestigt erwartet

ATX sollte nach Vortagesverlusten wieder Aufwärtsbewegung aufnehmen - Leitindex 0,39 Prozent höher indiziert

Der Wiener Aktienmarkt dürfte am Mittwoch mit befestigten Notierungen in die Sitzung starten. Der heimische Leitindex ATX wurde knapp eine Stunde vor Handelsbeginn um 0,39 Prozent höher indiziert. Nach den Vortagesverlusten würde er damit wieder seine Aufwärtsbewegung aufnehmen.

Auf Unternehmensseite rückte die Telekom Austria mit vorgelegten Zahlen ins Blickfeld der Anleger. Die teilstaatliche Telekomkonzern konnte 2020 bei stagnierendem Umsatz das Ergebnis leicht steigern. Der Umsatz im Vorjahr lag bei 4,55 Mrd. Euro, ein Minus im Jahresvergleich von 0,3 Prozent. Das Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) legte um ein Prozent auf 1,58 Mrd. Euro zu.

Am Dienstag hatte der ATX um 0,71 Prozent tiefer bei 2.999,63 Punkten geschlossen und beendete damit seine vorangegangene sechstägige Gewinnserie. Am Vortag standen unter anderem Aktien von berichterstattenden Konzernen im Mittelpunkt. So stiegen die Titel der BAWAG nach mehrmaligen Vorzeichenwechsel um 1,78 Prozent. Im Krisenjahr 2020 hat das Geldhaus mehr als ein Drittel weniger Gewinn gemacht.

Der Stahlkonzern voestalpine schloss sein drittes Geschäftsquartal 2020/21 inmitten der Coronakrise mit Verlusten ab, hat aber die Abwärtsspirale gestoppt. Die Aktien verloren 1,45 Prozent.

Die größten Kursgewinner im prime market am Dienstag:

Strabag +4,18% 29,90 Euro Do&Co +3,53% 64,50 Euro Palfinger +1,99% 33,35 Euro

Die größten Kursverlierer im prime market am Dienstag:

Verbund -4,24% 75,65 Euro Semperit -3,48% 24,95 Euro FACC -3,24% 8,67 Euro