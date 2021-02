Wiener Aktienmarkt vorbörslich befestigt erwartet

ATX mit plus 0,60 Prozent indiziert - Zahlen von AMAG, FACC und Palfinger im Blick

Der Wiener Aktienmarkt dürfte am Donnerstag den Handel befestigt aufnehmen. Der heimische Leitindex ATX wurde etwa eine Stunde vor Sitzungsbeginn mit einem Plus von 0,60 Prozent indiziert. Marktbeobachter verwiesen auf positive Überseevorgaben von der Wall Street und den asiatischen Börsen. An den US-Aktienmärkten konnte der Dow Jones am Vorabend ein neues Rekordhoch markieren.

Von Unternehmensseite rücken am heimischen Markt mit Zahlenvorlagen FACC, AMAG und Palfinger ins Blickfeld der Akteure. Der oberösterreichische Flugzeugausrüster FACC hat im Coronajahr 2020 einen deutlichen Umsatz- und Ergebniseinbruch erlitten. Bei einem Umsatz von 526,9 Mio. Euro stand laut vorläufigen Zahlen unterm Strich ein Verlust von 74,4 Mio. Euro - darin seien aber negative Einmaleffekte in Höhe von 47,6 Mio. Euro enthalten.

Eine wegen der Coronakrise deutlich schwächere Nachfrage haben den Gewinn bei dem oberösterreichischen Aluminiumkonzern AMAG im vergangenen Jahr um knapp 70 Prozent einbrechen lassen. Das Ergebnis nach Steuern ging von 38,6 Mio. Euro im Vorjahr auf 11,6 Mio. Euro zurück. Auch die Umsatzerlöse sanken um 15,2 Prozent auf 904,2 Mio. Euro.

Vom Salzburger Kranarmhersteller Palfinger liegen die Unternehmenszahlen noch nicht vor.

Die Wiener Börse hat am Mittwoch den Handelstag in einem positiven internationalen Umfeld merklich höher beendet. Der heimische Leitindex ATX stieg um 1,02 Prozent auf 3.070,46 Einheiten. Einheitlich Kursgewinne wiesen in Wien die schwergewichteten Bankenwerte auf. Die Aktionäre der Erste Group konnten ein sattes Plus von 2,9 Prozent verbuchen. Raiffeisen Bank International steigerten sich um 1,1 Prozent und bei der BAWAG gab es ein Plus von 1,5 Prozent zu sehen.

Die größten Kursgewinner im prime market am Mittwoch:

Flughafen Wien +4,31% 30,25 Euro Erste Group +2,89% 27,73 Euro voestalpine +2,60% 33,09 Euro

Die größten Kursverlierer im prime market am Mittwoch:

Frequentis -2,86% 20,40 Euro Marinomed -2,40% 122,00 Euro Porr -1,58% 14,96 Euro