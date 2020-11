Wiener Aktienmarkt vorbörslich deutlich fester erwartet

Die Wiener Börse dürfte am Montag mit deutlichen Kursgewinnen in die neue Handelswoche starten. Der heimische Leitindex ATX wurde von einer Bank rund eine Dreiviertelstunde vor Handelsbeginn um 1,6 Prozent fester indiziert. An den europäischen Leitbörsen zeichneten sich Aufwärtsbewegungen in einer ähnlichen Größenordnung ab.

Am Wochenende hatten die US-TV-Sender den Demokraten Joe Biden zum Sieger der Präsidentschaftswahl erklärt. Amtsinhaber Trump hat zwar seine Niederlage noch nicht eingestanden, die Börsenstimmung trübte das bisher jedoch nicht. Mit dem Sieg von Biden weiche nun die Unsicherheit, kommentierte ein Marktstratege.

Der Datenkalender ist zum Wochenaufauftakt nicht besonders dicht gefüllt. Eine gewisse Marktrelevanz messen Analysten lediglich den am späten Vormittag anstehenden deutschen sentix-Investorenvertrauen bei. Auf Unternehmensseite blieb es vor Handelsbeginn ebenfalls ruhig. Den nächsten Impuls könnten am morgigen Dienstag die anstehenden Quartalszahlen der voestalpine liefern. Später in der Woche folgen unter anderem die Raiffeisen Bank International (RBI) und die Strabag mit Zwischenergebnissen.

Am Freitag hatte der ATX um 1,04 Prozent schwächer bei 2.153,23 Punkten geschlossen. Die größten Belastungsfaktoren waren zum Wochenausklang Gewinnmitnahmen nach der jüngsten Aufwärtsserie, Unsicherheiten rund um die US-Präsidentschaftswahl und steigende Corona-Neuinfektionen.

Unter den Einzelwerten in Wien gingen Semperit (plus 8,47 Prozent) am Freitag als größte Kursgewinner im prime market ins Wochenende. Aufgrund der sich wieder verschärfenden Corona-Pandemie und der daraus resultierenden starken Nachfrage nach Medizinprodukten hat Semperit seine Prognosen zum dritten Mal in diesem Jahr nach oben geschraubt.

Die größten Kursgewinner im prime market am Freitag:

Semperit +8,47% 23,70 Euro Palfinger +5,91% 20,80 Euro Agrana +5,82% 16,00 Euro

Die größten Kursverlierer im prime market am Freitag:

Warimpex -7,80% 1,00 Euro Addiko Bank -4,63% 8,04 Euro Schoeller-Bleckmann -4,31% 21,10 Euro