Wiener Aktienmarkt vorbörslich deutlich schwächer erwartet

ATX um 1,5 Prozent tiefer indiziert - Coronavirus-Mutation und stockende Brexit-Gespräche sorgen für Unsicherheit

Die Wiener Börse dürfte am Montag deutlich schwächer in den Handelstag starten. Eine Indikation auf den heimischen Leitindex ATX signalisierte rund eine Dreiviertelstunde vor Börsenstart ein Minus von knapp 1,5 Prozent. An den europäischen Leitbörsen zeichnete sich ebenfalls ein Handelsauftakt im tiefroten Bereich ab.

Für Unsicherheit am Markt sorgt eine in Großbritannien neu entdeckte, hoch ansteckende Variante des Coronavirus. Die Niederlande, Belgien, Italien, Deutschland oder Österreich haben daher bereits Landeverbote für Flüge aus Großbritannien verhängt oder angekündigt. Es wird auch an EU-weiten Maßnahmen gearbeitet. Die Mutation ist laut britischen Behörden bis zu 70 Prozent ansteckender als die bisher bekannte Form und weitet sich vor allem in London und Südostengland rasant aus.

Belastend wirken zum die jüngsten Entwicklungen bei den Verhandlungen über einen Handelsvertrag zwischen der Europäischen Union (EU) und Großbritannien. Die Gespräche würden scheitern, wenn die EU ihre Position vor allem beim Knackpunkt Fischereirechte nicht "wesentlich" verändere, zitierten britische Medien Regierungskreise in London. Es werde wahrscheinlicher, dass kein Abkommen gelinge. Dennoch werden die Verhandlungen heute fortgesetzt.

Auf Unternehmensseite blieb es vor Handelsbeginn dagegen ruhig. Am Freitag hatte der ATX um 0,38 Prozent schwächer bei 2.713,69 Punkten geschlossen. Der heimische Leitindex beendete damit seine vier Tage dauernde Gewinnserie. Nach einem schwächeren Start hatte der ATX den ganzen Handelsverlauf über im Plus gelegen, war aber in etwa zeitgleich mit dem tieferen US-Börsenstart ebenfalls ins Minus gerutscht.

Bei den Einzelwerten rückten Wienerberger in den Fokus, nachdem bekannt wurde, dass der weltgrößte Ziegelhersteller in den USA um 250 Mio. Dollar den Fassadenspezialisten Meridian Brick kauft. Mit der Übernahme werde man den Umsatz in Nordamerika auf über 800 Mio. Dollar verdoppeln, teilte das Unternehmen mit. Wienerberger-Aktionäre dürfen sich über Plus von 3,71 Prozent freuen.

Die größten Kursgewinner im prime market am Freitag:

AT&S +4,56% 22,95 Euro Wienerberger +3,71% 25,74 Euro Kapsch TrafficCom +2,38% 12,90 Euro

Die größten Kursverlierer im prime market am Freitag:

Rosenbauer -3,95% 34,00 Euro Flughafen Wien -3,39% 27,10 Euro Palfinger -2,96% 24,60 Euro