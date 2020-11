Wiener Aktienmarkt vorbörslich erneut klar fester erwartet

ATX dürfte an starken Vortag anknüpften - Neuigkeiten aus US-Politik stützen

Die Wiener Börse dürfte am Dienstag an ihren starken Wochenauftakt anknüpften und weitere Kursgewinne verzeichnet. Rund ein Dreiviertelstunde vor Handelsbeginn deutete ein Indikation auf den österreichischen Leitindex ATX ein um 0,93 Prozent höhere Eröffnung an. Am Montag hatte er in einer ähnlichen Größenordnung zugelegt.

Auch die US-Börsen hatten am Vorabend klar im Plus geschlossen. Daneben lagen noch weitere Nachrichten aus den USA vor, die positiv aufgenommen wurden. Der abgewählte US-Präsident Donald Trump hat die Behörden und seine Mitarbeiter angewiesen, beim Übergangsprozess zur neuen Regierung des Wahlsiegers Joe Biden zu kooperieren.

Zudem wurde bekannt, dass Biden die frühere Notenbank-Chefin Janet Yellen zur Finanzministerin machen will. "Damit dürfte die Zusammenarbeit zwischen der US-Notenbank Fed und dem Finanzministerium kooperativ und geräuschlos verlaufen", kommentierte ein Marktbeobachter.

Auf Unternehmensseite in Wien legte die s Immo Geschäftszahlen vor. Die Mieterlöse stiegen in den ersten drei Quartalen im Vorjahresvergleich von 88 auf 92 Mio. Euro, das Periodenergebnis ging jedoch deutlich von 159 auf 22 Mio. Euro zurück. Die s-Immo-Aktie ist am Montag um 0,64 Prozent höher bei 15,78 Euro aus dem Handel gegangen.

Der ATX wiederum hatte um 0,95 Prozent höher bei 2.526,39 Punkten geschlossen und damit deutlich unter seinem Tageshoch. In der Spitze hatte er am Vormittag 1,91 Prozent auf 2.550,38 Einheiten zugelegt. Gleichzeitig überflügelte der ATX damit jedoch die meisten europäischen Börsen. Unterstützend wirkten vor allem Hoffnung auf eine Überwindung der Pandemie in absehbarer Zeit, nachdem zu einem weiteren Covid-19-Impfstoff positive Studienergebnisse veröffentlicht worden waren.

Bei den Einzelwerten setzen sich die konjunktursensiblen Ölaktien OMV (plus 2,77 Prozent) und Schoeller-Bleckmann (plus 2,14 Prozent) an die ATX-Spitze. Ölwerte waren europaweit gesucht.

Die größten Kursgewinner im prime market am Montag:

Semperit +5,53% 23,85 Euro Zumtobel +3,50% 6,21 Euro FACC +3,45% 9,00 Euro

Die größten Kursverlierer im prime market am Montag:

Andritz -1,92% 33,64 Euro Porr -0,92% 12,92 Euro Marinomed -0,83% 119,00 Euro