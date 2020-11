Wiener Aktienmarkt vorbörslich etwas höher erwartet

ATX vorbörslich um 0,35 Prozent im Plus indiziert

Die Wiener Börse dürfte am Montag etwas höher eröffnen. Eine Indikation auf den österreichischen Leitindex ATX deutete rund eine Dreiviertelstunde vor Handelsbeginn ein Plus von 0,35 Prozent an. Die europäischen Leitbörsen waren vorbörslich ebenfalls positiv indiziert.

Bereits in den vergangenen beiden Wochen sind die Finanzmärkte zwischen Hoffnungen auf einen bald verfügbaren Covid-19-Impfstoff und Besorgnis angesichts weiter hoher Infektionszahlen geschwankt.

"Es gibt zwar die berechtige Hoffnung, dass die beiden Impfstoffkandidaten von Pfizer/Biontech und Moderna im Dezember zugelassen werden und noch vor dem Jahreswechsel zum Einsatz kommen", schreiben die Analysten der Helaba in einem aktuellen Marktkommentar. Bis es aber eine flächendeckende Immunisierung gebe, vergingen noch viele Monate. Das Infektionsgeschehen und die Beschränkungen des öffentlichen Lebens dürften auch in den heute anstehenden europäischen Einkaufsmanagerindizes zum Ausdruck kommen, heißt es weiter.

Auf Unternehmensseite blieb es vorbörslich ruhig. Die Berichtssaison wird erst am morgigen Dienstag fortgesetzt, wenn die s Immo ihre Drittquartalszahlen veröffentlicht. Am Mittwoch folgen dann die Branchenkollegen CA Immo und Immofinanz. Später in der Woche stehen unter anderem noch Zwischenergebnisse von Schoeller-Bleckmann (SBO) am Programm.

Am Freitag hatte der ATX um 0,01 Prozent schwächer bei 2.502,67 Punkten geschlossen. Der Leitindex hatte sich fast die gesamte Sitzung über mit positiven Vorzeichen gezeigt, doch am Nachmittag weiteten die schwer gewichteten Banken, allen voran Erste Group, ihr Kursverluste aus und zogen so den Index mit nach unten.

Die größten Kursgewinner im prime market am Freitag:

FACC +11,83% 8,70 Euro Marinomed +5,26% 120,00 Euro Do&Co +5,07% 46,65 Euro

Die größten Kursverlierer im prime market am Freitag:

Kapsch TrafficCom -2,73% 12,45 Euro Erste Group -1,26% 23,44 Euro s Immo -1,13% 15,68 Euro