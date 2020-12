Wiener Aktienmarkt vorbörslich etwas höher erwartet

Brexit und Corona-Sorgen bleiben marktbestimmende Themen

Der Wiener Aktienmarkt dürfte am Montag mit Zugewinnen in die neue Handelswoche starten. Eine Indikation auf den heimischen Leitindex ATX signalisierte eine knappe Stunde vor Handelsstart ein Plus von 0,5 Prozent. Auch das europäische Börsenumfeld wird zu Wochenbeginn etwas höher erwartet.

Unterstützung lieferten laut Marktbeobachtern neue Hoffnungen in Sachen Brexit. Die Gespräche über einen Handelspakt Großbritanniens mit der Europäischen Union werden doch noch einmal fortgesetzt. Ursprünglich hatte am Sonntag die endgültige Entscheidung fallen sollen. Belastend könnten hingegen die in zahlreichen Ländern steigenden Corona-Neuinfektionszahlen und die verstärkten Einschränkungen wirken.

Die Meldungslage zu den heimischen Unternehmen blieb bis dato ausgesprochen dünn. Auch datenseitig werden zum Wochenauftakt keine nennenswerten Impulse erwartet.

Am Freitag hatte der ATX um 0,81 Prozent schwächer bei 2.632,17 Punkten geschlossen. Zentrales Thema waren zum Wochenausklang die Sorgen um das drohende Scheitern eines Handelsabkommens der EU mit Großbritannien.

Unter den größeren Tagesverlierer in Wien waren am Freitag Addiko, die um 4,38 Prozent tiefer schlossen. Index-Schwergewicht Erste Group büßte 2,04 Prozent ein, bei Raiffeisen Bank International waren es 0,67 Prozent. BAWAG gaben um 1,36 Prozent nach. Finanztitel waren wie schon am Vortag klar unter Verkaufsdruck.

Auch Aktien mit Bezug zur Luftfahrtbranche mussten Federn lassen - FACC drückte es um 4,57 Prozent nach unten, beim Airline Caterer Do&Co ging es um 0,95 Prozent bergab und Flughafen Wien fielen um 0,56 Prozent auf 26,80 Euro. Die Erste Group hat das Kursziel für die Airport-Titel von 27,3 auf 29,5 Euro angehoben und die "Hold"-Empfehlung bestätigt.

Die größten Kursgewinner im prime market am Freitag:

Warimpex +2,20% 1,16 Euro Wienerberger +1,93% 24,26 Euro Mayr-Melnhof +1,80% 158,20 Euro

Die größten Kursverlierer im prime market am Freitag:

FACC -4,57% 8,56 Euro Addiko Bank -4,38% 9,18 Euro Zumtobel -3,71% 5,97 Euro