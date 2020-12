Wiener Aktienmarkt vorbörslich etwas höher erwartet

ATX mit plus 0,25 Prozent indiziert

Der Wiener Aktienmarkt dürfte am Donnerstag etwas höher in den Handel starten. Eine Indikation auf den heimischen Leitindex ATX signalisierte rund eine Dreiviertelstunde vor Handelsauftakt ein Plus von 0,25 Prozent. Auch an anderen europäischen Börsen werden Zuwächse in einem ähnlichen Ausmaß erwartet.

Am heimischen Markt liegt auf Unternehmensseite eine sehr dünne Meldungslage vor. Bis zum Jahreswechsel stehen auch keine Quartalszahlen mehr zur Veröffentlichung an. International liegt unverändert die Aussicht auf eine baldige Impfung in Europa gegen das Coronavirus und die damit verbundenen Hoffnungen im Fokus. Auch die weiterlaufenden Verhandlungen der EU mit Großbritannien über einen Handelspakt nach dem Brexit werden weiterhin mit Spannung verfolgt.

Am Mittwoch hatte der ATX um 0,88 Prozent höher bei 2.721,67 Punkten geschlossen. Angetrieben wurden Europas Börsen von überraschend gut ausgefallenen Konjunkturindikatoren für Europa. Die Daten untermauerten die mit der Aussicht auf Corona-Impfstoffe verbundene Hoffnung auf eine Konjunkturerholung.

Unter den größten Gewinner im prime market waren nach Vorlage von Zahlen EVN und stiegen um 2,72 Prozent. Der niederösterreichische Energieversorger hat im abgelaufenen Geschäftsjahr 2019/20 wie erwartet weniger Gewinn erzielt. Die Coronakrise beeinträchtigte den Versorger operativ nur punktuell.

Die größten Kursgewinner im prime market am Mittwoch:

AT&S +3,53% 22,00 Euro EVN +2,72% 16,62 Euro Verbund +2,56% 64,05 Euro

Die größten Kursverlierer im prime market am Mittwoch:

Palfinger -2,69% 25,30 Euro Flughafen Wien -1,81% 27,10 Euro Marinomed -0,83% 119,00 Euro