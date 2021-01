Wiener Aktienmarkt vorbörslich etwas höher erwartet

ATX mit plus 0,4 Prozent indiziert - SBO laut vorläufigen Zahlen 2020 mit Umsatz- und Gewinnrückgang

Die Wiener Börse dürfte am Dienstag etwas höher eröffnen. Eine Indikation auf den heimischen Leitindex ATX signalisierte rund eine Dreiviertelstunde vor Handelsbeginn ein Plus von 0,4 Prozent. An den europäischen Leitbörsen zeichnete sich ebenfalls eine Eröffnung im Plus ab.

Die massive Liquidität der Notenbank sowie die Aussicht auf weitere Corona-Hilfsmaßnahmen würden gepaart mit dem Anlagenotstand derzeit "jenen noch so kleinen Anflug von Skepsis" überlagern, kommentierte der Analyst David Iusow vom Broker DailyFX. Ob das am Ende gehe, sei eine andere Frage.

Der Datenkalender ist am heutigen Handelstag insgesamt eher spärlich gefüllt. Veröffentlicht werden jedoch die Zahlen des deutschen Zentrums für Europäische Wirtschaftsforschung (ZEW) zur aktuellen Lage und zu den Konjunkturerwartungen. In den USA steht neben weitere Geschäftszahlen aus dem Bankensektor eine Rede der designierten US-Finanzministerin und ehemaligen US-Notenbankchefin Janet Yellen zur Konjunktur- und Währungspolitik auf der Agenda. Der neue US-Präsident Joe Biden wird sein Amt am morgigen Mittwoch übernehmen.

Auf Unternehmensseite rückte Schoeller-Bleckmann Oilfield (SBO) mit Geschäftszahlen in den Mittelpunkt. Der niederösterreichische Ölfeldausrüster wurde 2020 von der Coronakrise hart getroffen. Der Umsatz brach um ein Drittel auf 291 Mio. Euro ein, das Ergebnis vor Steuern drehte von 47,9 Mio. Euro im Vorjahr auf nun 31 Mio. Euro in die Verlustzone. Das operative Ergebnis war ausgeglichen, wurde aber durch Wechselkursverluste in Höhe von 7 Mio. Euro belastet, teilte das Unternehmen auf Basis vorläufiger Zahlen mit. Die SBO-Aktie war am Montag mit einem Plus von 0,75 Prozent bei 33,80 Euro aus dem Handel gegangen.

Der ATX hatte zum Wochenbeginn um 1,42 Prozent auf 2.989,87 Punkten zugelegt. Der US-Feiertag Martin Luther King Day schlug sich auch in Europa in geringeren Umsätzen nieder. Viele Anleger dürften angesichts neuer Lockdown-Verschärfungen in einigen Ländern und der anstehenden Angelobung des künftigen US-Präsidenten Joe Biden derzeit abwarten, hieß es aus dem Handel.

Die größten Kursgewinner im prime market am Montag:

Kapsch TrafficCom +7,26% 16,25 Euro voestalpine +3,92% 31,80 Euro Wienerberger +2,56% 28,90 Euro

Die größten Kursverlierer im prime market am Montag:

Do&Co -3,31% 61,40 Euro Flughafen Wien -3,30% 27,80 Euro Strabag -2,93% 28,15 Euro