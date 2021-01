Wiener Aktienmarkt vorbörslich etwas höher erwartet

ATX mit plus 0,2 Prozent indiziert

Die Wiener Börse dürfte am Mittwoch etwas höher eröffnen. Eine Indikation auf den heimischen Leitindex ATX signalisierte rund eine Dreiviertelstunde vor Handelsbeginn ein Plus von 0,2 Prozent. International steht die Amtseinführung von Joe Biden als 46. Präsident der USA im Fokus. Nach Einschätzung der Helaba-Anlaysten gebe es berechtigte Hoffnungen, dass mit Biden ein verlässlicher Partner für Europa ins Weiße Haus einzieht.

Am heimischen Markt gestaltet sich die Meldungslage auf Unternehmensseite noch sehr mager. Am morgigen Donnerstag stehen Verkehrszahlen und eine Prognose für das Jahr 2021 vom Flughafen Wien auf der Agenda. Der Frankfurter Flughafen hatte zuletzt einen massiven Passagiereinbruch gemeldet.

Am Dienstag hatte der ATX um 0,41 Prozent höher bei 3.002,26 Punkten geschlossen. Der österreichische Leitindex stieg dabei bereits in den ersten Handelsminuten über die Marke von 3.000 Punkten, über der er zuletzt im Februar 2020 notiert hatte. Bei den Einzelwerten nahmen die beiden Versorgeraktien Verbund (plus 4,67 Prozent) und EVN (plus 3,74 Prozent) die zwei Spitzenplätze im prime market ein.

Die größten Kursgewinner im prime market am Dienstag:

Verbund +4,67% 77,25 Euro EVN +3,74% 20,50 Euro Polytec +3,41% 8,48 Euro

Die größten Kursverlierer im prime market am Dienstag:

voestalpine -1,57% 31,30 Euro Addiko Bank -1,45% 9,50 Euro UBM Development -1,09% 36,30 Euro