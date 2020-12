Wiener Aktienmarkt vorbörslich etwas leichter erwartet

ATX mit minus 0,15 Prozent indiziert - Nach negativen US-Vorgaben - Mayr-Melnhof mit Zukauf in Finnland - Flughafen Wien gibt schwache Verkehrszahlen bekannt

Die Wiener Börse dürfte am Donnerstag den Handel leicht im Minus aufnehmen. Eine Indikation auf den österreichischen Leitindex ATX signalisierte rund eine Dreiviertelstunde vor Handelsbeginn einen leichten Rückgang in Höhe von 0,15 Prozent. Nach negativen Vorgaben von der Wall Street und aus Asien sollte es europaweit einen negativen Börsenauftakt geben. An den US-Börsen wurde der jüngste Rekordkurs am Vorabend gestoppt.

Heute finden auf internationaler Ebene gleich zwei Großereignisse statt, schreiben die Analysten von Helaba in ihrem Tageskommentar. Die Europäische Zentralbank gibt ihre geldpolitische Entscheidung bekannt und in Brüssel startet der auf zwei Tage anberaumte EU-Gipfel.

Am heimischen Markt rückten auf Unternehmensebene Mayr-Melnhof und der Flughafen Wien mit Nachrichten ins Blickfeld der Akteure. Die Mayr-Melnhof Gruppe kauft in Finnland groß zu. Mayr-Melnhof Karton hat eine Vereinbarung getroffen, die finnische Kotkamills Group Oyj um rund 425 Mio. Euro zu erwerben. Dadurch werde das österreichische Unternehmen seine Position am Markt für Frischfaserkarton (FBB) und Food Service Board (FSB) ausbauen und die Marktposition bei Recyclingkarton ergänzen.

Der Flughafen Wien publizierte Verkehrszahlen. Der dramatische Rückgang bei den Passagieren am größten heimischen Airport hält an. Im November nutzten nur 181.115 Fluggäste den Airport in Schwechat - das waren um 92,4 Prozent weniger als vor einem Jahr.

Am Mittwoch hatte der ATX um 1,31 Prozent höher bei 2.669,98 Punkten geschlossen. Die schwergewichteten Banken zeigten einheitlich positive Vorzeichen. Die Aktionäre der Erste Group konnten einen Kursgewinn in Höhe von 1,8 Prozent verbuchen. BAWAG verteuerten sich um 1,0 Prozent und bei der Raiffeisen Bank International gab es ein Plus von 1,2 Prozent zu sehen.

Die größten Kursgewinner im prime market am Mittwoch:

Lenzing +2,98% 76,00 Euro Do&Co +2,30% 53,40 Euro OMV +2,18% 32,84 Euro

Die größten Kursverlierer im prime market am Mittwoch:

Schoeller-Bleckmann -3,53% 27,35 Euro s Immo -2,31% 16,04 Euro Palfinger -1,35% 25,50 Euro