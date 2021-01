Wiener Aktienmarkt vorbörslich etwas schwächer erwartet

Uneinheitliche Asien-Vorgaben - Großaktionär Starwood will CA Immo übernehmen

Die Wiener Börse dürfte am Montag mit etwas tieferen Notierungen in die Sitzung starten. Eine Bankenindikation auf den heimischen Leitindex ATX notierte knapp eine Stunde vor Handelsbeginn mit einem Minus von 0,5 Prozent.

Auch das europäische Umfeld wird etwas schwächer erwartet. Marktbeobachter verwiesen auf uneinheitliche Asien-Vorgaben. Nach dem sehr starken Jahresauftakt scheinen die Anleger nun wieder etwas vorsichtiger zu werden, hieß es weiter. Der Datenkalender ist zum Wochenauftakt nur mäßig gefüllt. Am Vormittag findet sich das sentix-Investorenvertrauen auf der Agenda.

Unter den Einzelwerten dürften CA Immo in den Fokus rücken. Der US-Finanzinvestor Starwood Capital will den Zugriff auf den Büroimmobilienkonzern verstärken. Der CA-Immo-Großaktionär, der in den vergangenen Wochen seinen Anteil nach eigenen Angaben bis auf 29,99 Prozent aufgestockt hatte, kündigte am Freitagabend ein Übernahmeangebot für die übrigen Aktien über 34,44 Euro je Papier an. Am Freitag hatten die Titel zuletzt bei 30,80 Euro notiert.

Am Freitag hatte der ATX um 0,20 Prozent schwächer bei 2.941,75 Punkten geschlossen und damit seine neun Tage dauernde Aufwärtsserie beendet. Zum Sitzungsende hin lasteten dann vor allem Abschläge bei den schwer gewichteten Banken auf dem Leitindex. Erste Group wechselten wie der Index mehrmals die Vorzeichen und gingen schließlich um 0,08 Prozent tiefer aus dem Handel. Deutlichere Kursverluste gab es bei den Aktien der BAWAG mit minus 1,57 Prozent und Raiffeisen Bank International, die um 1,17 Prozent nachgaben.

Impulse durch Nachrichten zu Einzelwerten blieben zum Wochenende hin aus, einige Analystenstimmen sorgten aber für etwas Bewegung. Die Credit Suisse hatte das Kursziel für die Titel von 40 auf 47 Euro angehoben und die Einstufung "Outperform" bestätigt. OMV schlossen dennoch um 0,54 Prozent leichter auf 36,80 Euro.

Gleich zwei Analysen kamen zu Lenzing, die in Reaktion um 2,52 Prozent auf 85,40 Euro zulegten. Die Erste Group hat das Kursziel für die Aktien von 46,4 auf 87,5 Euro angehoben und bestätigte gleichzeitig das "Hold"-Votum. Auch die Analysten von Berenberg blieben bei ihrer Einschätzung "Hold" und erhöhten das Kursziel von 70 auf 85 Euro.

Die größten Kursgewinner im prime market am Freitag:

Porr +4,38% 14,30 Euro Palfinger +3,37% 29,10 Euro Addiko Bank +3,00% 9,27 Euro

Die größten Kursverlierer im prime market am Freitag:

AT&S -3,02% 27,25 Euro CA Immo -2,38% 30,80 Euro voestalpine -1,75% 30,87 Euro