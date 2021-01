Wiener Aktienmarkt vorbörslich etwas schwächer erwartet

ATX 0,5 Prozent im Minus gesehen

Die Wiener Börse dürfte am Montag mit leichten Abgaben in den Handel starten. Eine Indikation auf den heimischen Leitindex ATX zeigte sich knapp eine Stunde vor Handelsbeginn um 0,5 Prozent im Minus. Auch an anderen Börsen in Europa werden leichte Verluste gesehen.

Der Wochenstart dürfte weitgehend ruhig verlaufen. Wichtige Unternehmensnachrichten lagen in der Früh nicht vor. Auch Impulse in Form von Wirtschaftsdaten werden zum Wochenstart nicht erwartet. Viele Anleger dürften angesichts neuer Lockdown-Maßnahmen in vielen Ländern aber vorerst weiter vorsichtig agieren, hieß es.

Zudem könnte sich der US-Feiertag am Montag auch in Europa in niedrigeren Umsätzen niederschlagen. Für Unsicherheit könnten schließlich auch befürchtete weitere Ausschreitungen vor der Angelobung des künftigen US-Präsidenten Joe Biden führen.

Am Freitag hatte der ATX 1,52 Prozent auf 2.947,96 Einheiten verloren. Zu den größten Verlierern zählten die Aktien von Kapsch TrafficCom mit einem Abschlag in Höhe von gut vier Prozent und Verbund mit minus 3,1 Prozent. Schwach zeigten sich unter den Indexschwergewichten auch Wienerberger, Andritz und voestalpine mit Verlusten von jeweils rund zwei Prozent ab.

Die größten Kursgewinner im prime market am Freitag:

Warimpex +1,82% 1,12 Euro Strabag +1,75% 29,00 Euro Marinomed +1,69% 120,00 Euro

Die größten Kursverlierer im prime market am Freitag:

Kapsch TrafficCom -4,11% 15,15 Euro Verbund -3,11% 74,80 Euro Porr -3,10% 14,36 Euro