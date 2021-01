Wiener Aktienmarkt vorbörslich etwas tiefer erwartet

Überwiegend negative Übersee-Vorgaben - US-Wirtschaftsdaten und Start der US-Berichtssaison könnten Impulse liefern

Die Wiener Börse wird am Freitag zu Handelsbeginn mit etwas tieferen Notierungen erwartet. Eine Indikation auf den heimischen Leitindex ATX zeigte sich knapp eine Stunde vor Handelsbeginn um 0,6 Prozent im Minus. Nach überwiegend negativen Übersee-Vorgaben wird auch das europäische Umfeld etwas schwächer gesehen.

Im Kampf gegen die Corona-Pandemie und die Wirtschaftskrise in den USA will der künftige Präsident Joe Biden ein neues billionenschweres Konjunkturpaket durchsetzen. Biden stellte am Donnerstagabend Pläne für ein Hilfspaket im Umfang von 1,9 Billionen Dollar vor. Mit einer Summe in dieser Größenordnung hatten die Anleger allerdings bereits gerechnet. Impulse könnten heute zudem von der in den USA startenden Berichtssaison kommen, hieß es von Marktbeobachtern.

Auch datenseitig richtet sich der Blick vor dem Wochenende auf die USA. Mit dem Empire-State-Index und dem Michigan Sentiment stehen dort gleich zwei prominente Stimmungsbarometer des laufenden Monats auf der Agenda. Des Weiteren stehen die Dezemberwerte der Einzelhandelsumsätze, der Industrieproduktion und der Erzeugerpreise zur Veröffentlichung an.

Am Donnerstag hatte der ATX um 0,91 Prozent höher bei 2.993,42 Punkten geschlossen. Marktbeobachter verwiesen auf eine positive internationale Anlegerstimmung als Unterstützungsfaktor für den heimischen Aktienmarkt. Die Aussicht auf ein Konjunkturhilfsprogramm in den USA in der Coronakrise beflügelte die europäischen Leitbörsen und die Wall Street.

In Wien eroberten die Aktien vom Flughafen Wien (plus 4,7 Prozent), UBM (plus 4,1 Prozent) und EVN (plus 4,0 Prozent) die Spitzenplätze auf der Kursliste. Am anderen Ende büßten Marinomed, Semperit und Polytec zwischen 2,5 und 3,2 Prozent an Kurswert ein.

Bei den OMV-Anteilsscheinen gab es einen Kursgewinn in Höhe von zwei Prozent zu beobachten. Der OMV-Konzern hat Ende vergangenen Jahres mehr Öl und Gas gefördert und damit wieder das Niveau von Anfang 2020 erreicht.

Die größten Kursgewinner im prime market am Donnerstag:

Flughafen Wien +4,68% 29,05 Euro UBM Development +4,05% 38,50 Euro EVN +3,97% 19,90 Euro

Die größten Kursverlierer im prime market am Donnerstag:

Polytec -3,23% 8,40 Euro Semperit -2,50% 25,35 Euro Marinomed -2,48% 118,00 Euro