Wiener Aktienmarkt vorbörslich fester erwartet - Handel am Feiertag

ATX um knapp 0,9 Prozent höher indiziert - Warten auf Ergebnisse im US-Bundesstaat Georgia

Die Wiener Börse dürfte am Mittwoch mit klaren Kursgewinnen in den Feiertagshandel starten. Eine Indikation auf den heimischen Leitindex ATX notierte rund eine Dreiviertelstunde vor Handelsbeginn um knapp 0,9 Prozent höher. An den europäischen Leitbörsen zeichneten sich ebenfalls Zugewinne ab.

Mit Spannungen erwartet werden die Ergebnisse der beiden Stichwahlen im US-Bundesstaat Georgia, von denen die Mehrheitsverhältnisse im Senat der USA abhängen. Laut Medienberichten hat sich in einer der beiden Wahl der Kandidat der Demokraten durchgesetzt. Damit die Partei des kündigten Präsident Joe Biden im Senat aber eine Mehrheit erreicht, müsste auch die zweite Stichwahl zu ihren Gunsten ausgehen.

"Mit einem demokratischen Sieg könnte Joe Biden erst einmal durchregieren", schrieb Marktbeobachter Thomas Altmann vom Vermögensverwalter QC Partners. Da sich die Demokraten für umfangreichere Covid-19-Hilfspakete stark machten, dürfte deren Sieg bei der Abstimmung schnellere und größere Hilfen garantieren. "Und neue Finanzspritzen sind an den Börsen immer willkommen."

Am Dienstag hatte der ATX um 0,26 Prozent höher bei 2.799,70 Punkten geschlossen. Bei den Einzelwerten in Wien setzten sich die OMV-Aktien angetrieben von der Ölpreisrally mit einem Plus von 4,76 Prozent an die ATX-Spitze. Berichte, wonach Saudi-Arabien eine freiwillige Kürzung der Fördermenge im Februar anstrebe, hatten den Ölmarkt im Späthandel beflügelt. Der Brent-Ölpreis lag zuletzt knapp dreieinhalb Prozent im Plus. Daneben setzte die AT&S-Aktie ihren jüngsten Höhenflug fort und ging mit einem Kurszuwachs von 4,32 Prozent als zweitstärkster ATX-Wert aus dem Handel.

Die größten Kursgewinner im prime market am Dienstag:

OMV +4,76% 34,30 Euro AT&S +4,32% 27,80 Euro Kapsch TrafficCom +3,82% 14,95 Euro

Die größten Kursverlierer im prime market am Dienstag:

BAWAG -3,09% 36,38 Euro Do&Co -2,52% 65,70 Euro Flughafen Wien -2,21% 28,80 Euro