Wiener Aktienmarkt vorbörslich fester erwartet

Gute Übersee-Vorgaben sollten für Auftrieb sorgen - Dünne Meldungslage

Die Wiener Börse dürfte am Montag mit Kursgewinnen in die neue Handelswoche starten. Eine Indikation auf den heimischen Leitindex ATX signalisierte knapp eine Stunde vor Börsenstart ein Plus von gut einem Prozent.

Auch das europäische Börsenumfeld wird zu Handelsbeginn klar höher erwartet. Marktbeobachter verwiesen vor allem auf die guten Vorgaben der Märkte in Asien und den USA. In Asien sorgte das größte Freihandelsabkommen der Welt für Gesprächsstoff. Dieses hat China mit 14 asiatisch-pazifischen Staaten geschlossen.

Die Meldungslage zu den heimischen Unternehmen blieb noch sehr dünn. Der datenseitige Blick richtet sich in der neuen Woche zunächst in die USA, denn dort steht mit dem Empire-State-Index ein wichtiges Stimmungsbarometer an.

Am Freitag hatte der ATX um 0,82 Prozent höher bei 2.410,27 Punkten geschlossen. Vor allem die stark gewichteten Bankaktien und die gute Eröffnung an den US-Börsen zogen den Leitindex nach oben.

Insgesamt war die Stimmung an den Märkten zu Wochenschluss ambivalent. Zunächst hatte der ATX die Sitzung noch mit negativen Vorzeichen begonnen - schwache US-Vorgaben, Gewinnmitnahmen und Sorgen wegen steigender Zahlen an Corona-Neuinfektionen lasteten auf den Kursen. Gleichzeitig trieb aber auch die Hoffnung auf einen wirksamen Covid19-Impfstoff die Performance an den Aktienmärkten weiter an.

Erste Group setzten sich mit einem Plus von 2,91 Prozent an die Spitze der Kursgewinner, gefolgt von Branchenkollege Raiffeisen Bank International (plus 2,52 Prozent). Auch BAWAG verteuerten sich um 0,62 Prozent. Daneben legte auch Index-Schwergewicht OMV um 1,85 Prozent zu.

Die größten Kursgewinner im prime market am Freitag:

Erste Group +2,91% 22,28 Euro Raiffeisen Bank International +2,52% 15,05 Euro Mayr-Melnhof +2,33% 149,20 Euro

Die größten Kursverlierer im prime market am Freitag:

Do&Co -3,58% 39,05 Euro Zumtobel -2,87% 5,42 Euro Flughafen Wien -2,79% 26,15 Euro