Wiener Aktienmarkt vorbörslich fester erwartet

ATX kurz vor Start mit Aufschlag von 0,9 Prozent indiziert

Die Wiener Börse dürfte am Mittwoch mit Gewinnen eröffnen. Eine Indikation auf den heimischen Leitindex ATX notiert knapp vor Handelsstart mit einem Plus von 0,9 Prozent. Auch an anderen Börsen in Europa werden moderate Gewinne erwartet.

Zu den Aktien im Fokus könnten Palfinger zählen. Der Salzburger Kranhersteller erholt sich allmählich vom Cyberangriff vergangener Woche. Der Konzern habe "die Kontrolle über ihre IT-Systeme weitgehend wiedererlangt und arbeitet aktuell mit Hochdruck an der Wiederherstellung ihrer vollen Einsatzfähigkeit", teilte Unternehmenssprecher Hannes Roither Dienstagabend mit.

Insgesamt lagen in der Früh kaum Unternehmensnachrichten vor. Impulse könnten die am Vormittag anstehenden Einkaufsmanagerindizes für Europa sowie am Nachmittag Arbeitsmarktdaten aus den USA bringen.

Am Dienstag hatte der ATX 0,94 Prozent auf 2.958,72 Punkte zugelegt. Zu den Aktien im Rampenlicht zählten nach Vorlage von Quartalszahlen AT&S. Die Titel des steirischen Leiterplattenherstellers fielen um 1,96 Prozent.