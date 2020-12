Wiener Aktienmarkt vorbörslich freundlich erwartet

Gute US-Vorgaben sollten stützen - Dünne Meldungslage

Die Wiener Börse dürfte am Dienstag erneut mit Kursgewinnen in die Sitzung starten. Knapp eine Stunde vor Handelsbeginn tendierte eine Indikation auf den heimischen Leitindex ATX um 0,45 Prozent höher.

Marktbeobachter verwiesen vor allem auf die guten US-Vorgaben. Die Unterschrift von US-Präsident Trump unter ein weiteres milliardenschweres Corona-Konjunkturpaket hat der Wall Street am Vorabend neue Rekordhochs beschert. Die wichtigsten US-Börsenindizes konnten neue Höchststände markieren.

Marktteilnehmer rechnen zwischen den Feiertagen mit einem eher ruhigen Geschäftsverlauf. Die Meldungslage zu den heimischen Unternehmen blieb bis dato ausgesprochen dünn. Auch von konjunktureller Seite werden keine stärkeren Impulse erwartet.

Am Montag hatte der ATX um 0,90 Prozent höher bei 2.761,71 Punkten geschlossen. Die Einigung zwischen der EU und Großbritannien auf einen Post-Brexit-Handelspakt stützte ebenso wie das in Kraft tretende US-Konjunkturpaket von rund 900 Mrd. US-Dollar.

Unternehmensnachrichten blieben dünn gesät. Bei den schwer gewichteten Bankentiteln schlossen sowohl Erste Group (plus 0,36 Prozent) als auch Raiffeisen (plus 0,12 Prozent) leicht in der Gewinnzone. Unter den weiteren Indexschwergewichten kletterten OMV um moderate 0,12 Prozent nach oben.

Deutlicher im Kurs stiegen die Papiere von Frequentis, die um mehr als 12 Prozent zulegten. Dahinter reihten sich AT&S mit plus 8,47 Prozent, Flughafen mit plus 5,71 Prozent und Palfinger mit plus 5,05 Prozent. Stark nachgefragt waren zudem Verbund, die sich um 4,66 Prozent erhöhten.

Die größten Kursgewinner im prime market am Montag:

Frequentis +12,12% 18,50 Euro AT&S +8,47% 25,60 Euro Flughafen Wien +5,71% 29,60 Euro

Die größten Kursverlierer im prime market am Montag:

Polytec -1,32% 7,50 Euro Addiko Bank -0,67% 8,94 Euro Semperit -0,40% 24,65 Euro