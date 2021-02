Wiener Aktienmarkt vorbörslich freundlich erwartet

Positive Übersee-Vorgaben sollten stützen - Dünne Meldungslage

Die Wiener Börse dürfte am Montag mit positiven Vorzeichen in den Handel starten. Eine Indikation auf den heimischen Leitindex ATX notierte knapp eine Stunde vor Sitzungsbeginn um 0,6 Prozent höher. Auch die europäischen Leitbörsen werden zu Handelsbeginn mit Kursgewinnen erwartet.

Marktbeobachter verwiesen auf positive Vorgaben der Übersee-Märkte sowie auf die derzeit allgemein freundliche Finanzmarktstimmung. Datenseitig richten die Marktteilnehmer zu Wochenbeginn den Blick auf die deutschen und spanischen Produktionszahlen sowie das sentix-Stimmungsbarometer.

Die Meldungslage blieb bis dato noch sehr dünn. Am Wochenende war bekannt geworden, dass die Raiffeisen Bank International (RBI) über ihre tschechische Tochterbank die tschechische Equa bank übernimmt. Verkäufer ist der Private-Equity-Investor AnaCap Financial Partners, teilte die RBI am Samstagabend mit. Der Abschluss des Deals wird für Mitte 2021 erwartet, danach soll die Equa bank mit der tschechischen Raiffeisenbank fusioniert werden.

Am Freitag hatte der ATX um 0,81 Prozent höher bei 3.015,14 Punkten geschlossen. Der US-Arbeitsmarktbericht, der die Märkte teilweise enttäuschte, konnte keine nachhaltigen Impulse für den Wiener Markt liefern.

Im Verlauf hatten in Wien vor allem starke Bankaktien den ATX nach oben gezogen, diese büßten aber ihre Verlaufsgewinne zum Handelsende hin großteils wieder ein. So blieb bei Raiffeisen International letztlich ein Plus von 0,60 Prozent stehen. Das Institut hatte Zahlen vorgelegt und demnach im Corona-Jahr ein Drittel weniger Gewinn gemacht. Auch operativ waren die Ergebnisse rückläufig. Bei den Branchenkollegen Erste Group (plus 0,60) und BAWAG (plus 0,79 Prozent) ging es ebenfalls bergauf, aber auch sie kamen von den Tageshöchstständen deutlich zurück.

Enttäuschende Nachrichten meldete FACC. Der Flugzeugausrüster hat seinen Ausblick gesenkt. Die Aktien rutschten in Reaktion um 5,93 Prozent ab.

Die größten Kursgewinner im prime market am Freitag:

Verbund +3,62% 81,65 Euro Lenzing +3,21% 115,60 Euro Schoeller-Bleckmann +2,27% 33,85 Euro

Die größten Kursverlierer im prime market am Freitag:

FACC -5,93% 9,04 Euro Marinomed -2,42% 121,00 Euro Zumtobel -2,18% 6,72 Euro