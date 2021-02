Wiener Aktienmarkt vorbörslich freundlich erwartet

Gute Japan-Vorgaben sollten stützen - US-Börsen feiertagsbedingt geschlossen

Die Wiener Börse dürfte am Montag mit freundlicher Tendenz in die neue Handelswoche starten. Eine Indikation auf den heimischen Leitindex ATX signalisierte eine knappe Stunde vor Handelsbeginn ein Plus von 0,6 Prozent.

Auch das europäische Börsenumfeld wird zum Wochenstart mit Kursgewinnen erwartet. Marktbeobachter verwiesen auf die guten Vorgaben Börse in Tokio. Vor dem Wochenende hatten auch die US-Aktienmärkte Aufschläge verbuchen können. Am heutigen Montag bleibt die Wall Street allerdings feiertagsbedingt geschlossen.

Dementsprechend ruhig gestaltet sich datenseitig der Wochenauftakt. Einzig die Industrieproduktion der Eurozone steht auf der Agenda. Auch die Meldungslage zu den heimischen Unternehmen blieb noch sehr dünn.

Am Freitag hatte der ATX um 0,68 Prozent schwächer bei 2.962,71 Punkten geschlossen. Sorgen um die Entwicklung der Coronakrise in all ihren Facetten waren zum Wochenausklang zunächst wieder stärker in den Fokus gerückt - von den europaweiten Neuinfektionen und Lockdown-Maßnahmen bis hin zu den wirtschaftlichen Folgewirkungen und dem Fortschritt der Impfkampagne.

In Wien rückten Versorger in den Fokus. Die Titel des Verbund standen mit einem Minus von 8,95 Prozent unter deutlichem Verkaufsdruck, auch Papiere der EVN rutschten um 4,23 Prozent nach unten. Daneben schlossen auch Industriewerte wie voestalpine (minus 1,55 Prozent) und Palfinger (minus 1,62 Prozent) tiefer.

Erfreut dürften dagegen die Investoren von Mayr-Melnhof ins Wochenende gehen. Die Aktien kletterten um 6,62 Prozent nach oben, nachdem ein Zukauf in Polen bekannt wurde.

Die größten Kursgewinner im prime market am Freitag:

Mayr-Melnhof +6,62% 174,00 Euro UBM Development +2,60% 39,50 Euro Agrana +1,51% 17,50 Euro

Die größten Kursverlierer im prime market am Freitag:

Verbund -8,95% 69,65 Euro FACC -5,93% 8,88 Euro EVN -4,23% 18,56 Euro