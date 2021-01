Wiener Aktienmarkt vorbörslich gut behauptet erwartet

Uneinheitliche Asien-Vorgaben - Dünne Meldungslage

Die Wiener Börse dürfte am heutigen Montag mit gut behaupteter Tendenz in den ersten Handelstag des neuen Jahres starten. Eine Indikation auf den heimischen Leitindex ATX lag rund eine Stunde vor Handelsbeginn um 0,15 Prozent höher.

Auch das europäische Umfeld wird nach uneinheitlichen Vorgaben der Asien-Märkte zu Handelsbeginn nur wenig verändert erwartet. Die Meldungslage zu den heimischen Unternehmen blieb erwartungsgemäß dünn. Datenseitig könnten die Einkaufsmanagerindizes für das Verarbeitende Gewerbe aus Europa Impulse liefern. Zudem beraten das Ölkartell OPEC und seine zehn Kooperationspartner (OPEC+) am heutigen Montag über weitere Schritte bei der Ölförderung.

Den letzten Handelstag des vergangen Jahres am Mittwoch konnte der ATX zwar mit einem Plus beenden, auf Jahressicht lag die Börse vor dem Hintergrund der Coronakrise aber klar im Minus. Der heimische Leitindex ATX stieg am Mittwoch in einer verkürzten Börsensitzung um geringe 0,08 Prozent auf 2.780,44 Zähler. Gegenüber Ultimo 2019 verlor das Aktienbarometer jedoch 12,76 Prozent.

Verantwortlich für die starken Verluste in dem Börsenjahr machen Händler und Marktbeobachter einstimmig die Coronavirus-Pandemie, die seit Anfang März weltweit für Verwerfungen an den Aktienmärkten gesorgt hatte. Anders als in New York oder Tokio konnten sich die Indizes hierzulande auf Jahressicht allerdings nicht wieder in die Gewinnzone zurückarbeiten.

Die höchsten Kursaufschläge verzeichneten die Aktien der Do & Co, die um 7,40 Prozent höher aus dem Handel gingen. AMAG verteuerten sich um 6,03 Prozent und Flughafen Wien um 2,87 Prozent. Am andern Ende der Kurstafel gaben dagegen Rosenbauer am letzten Handelstag des Jahres 3,71 Prozent ab. FACC sanken um 2,41 Prozent und ebenso auch Semperit.