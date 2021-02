Wiener Aktienmarkt vorbörslich gut behauptet erwartet

Gute Asien-Vorgaben sollten unterstützen

Die Wiener Börse dürfte am Dienstag mit gut behaupteter Tendenz in den Handel starten. Eine knappe Stunde vor Sitzungsbeginn wurde der heimische Leitindex ATX um 0,15 Prozent höher indiziert.

Auch das europäische Börsenumfeld wird zu Handelsbeginn nur wenig verändert gesehen. Die Aktienmärkte in Asien lieferten erneut gute Vorgaben. Zudem sollten die aktuellen Impf-Hoffnungen für Unterstützung sorgen, meinte ein Marktbeobachter.

Datenseitig richtet sich der Fokus der Anleger am Vormittag auf die deutschen ZEW-Konjunkturerwartungen. In den USA ist das Interesse auf den Empire-State-Index gerichtet. Die Meldungslage zu den heimischen Unternehmen blieb noch dünn. Ergebnisse gab es heute von Kapsch TrafficCom.

Der Mautspezialist Kapsch TrafficCom hat in den ersten drei Quartalen seines Geschäftsjahrs 2020/21 einen schweren Umsatz- und Ergebniseinbruch erlitten. Der Umsatz ging um knapp 30 Prozent auf 384 Mio. Euro zurück, das Betriebsergebnis (EBIT) drehte von 8 Mio. Euro im Vorjahr auf nun -89 Mio. Euro in die Verlustzone und das Periodenergebnis war nach neun Monaten mit -78 Mio. Euro negativ.

Am Montag hatte der ATX um 1,76 Prozent höher bei 3.014,78 Punkten geschlossen. Marktbeobachter verwiesen auf weltweit fortschreitende Impfungen sowie die Hoffnung auf das angekündigte US-Hilfspaket. Schwächer als erwartet ausgefallene Daten zur Industrieproduktion der Eurozone im Dezember belasteten nicht. Die US-Aktienmärkte blieben zu Wochenbeginn feiertagsbedingt geschlossen.

In einem Branchenvergleich in Europa zeigten sich Ölwerte und Bankaktien gut gesucht. In Wien kletterten Schoeller-Bleckmann um satte 7,25 Prozent nach oben und OMV gewannen um 4,88 Prozent.

Bei den heimischen Bankwerten konnten Raiffeisen einen Kursanstieg um 2,10 Prozent verbuchen und Erste Group schlossen 2,07 Prozent höher. Die Raiffeisen Bank International (RBI) kauft den tschechischen Devisenhändler und Zahlungsverkehrsanbieter Akcenta CZ a.s.

Weiters wurde bekannt, dass die BAWAG die irische Depfa Bank kauft. Zum Kaufpreis machte die BAWAG keine Angaben, es sei Stillschweigen vereinbart worden. Aufsichtsrechtliche Genehmigungen sind noch ausständig. BAWAG-Aktien konnten sich um deutliche 4,82 Prozent steigern.

Die größten Kursgewinner im prime market am Montag:

Schoeller-Bleckmann +7,25% 37,00 Euro Addiko Bank +5,00% 9,66 Euro OMV +4,88% 36,94 Euro

Die größten Kursverlierer im prime market am Montag:

Kapsch TrafficCom -2,91% 15,00 Euro Warimpex -1,75% 1,12 Euro Marinomed -1,68% 117,00 Euro