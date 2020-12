Wiener Aktienmarkt vorbörslich höher erwartet

Nach Brexit-Einigung und Trump-Unterschrift unter US-Hilfsprogramm

Die Wiener Börse dürfte in die letzte Woche des Jahres 2020 mit Gewinnen starten. Für Unterstützung dürften sowohl der zwischen der Europäischen Union und dem Vereinigten Königreich geschlossene Brexit-Handelspakt als auch das von US-Präsident Donald Trump unterzeichnete, 900 Mrd. US-Dollar schwere US-Konjunkturpaket gesorgt haben. Am Montagmorgen tendierte eine Indikation auf den heimischen Leitindex ATX um 0,80 Prozent höher bei 2.759 Einheiten.

Bezüglich der Thematik Corona zeigten sich die Experten der Commerzbank indes kritisch: "In Deutschland hat sich die Situation in der Weihnachtswoche nicht entspannt. Der Rückgang der gemeldeten Neuinfektionen ist allein auf den reduzierten Testumfang zurückzuführen. Die Zahl der in deutschen Krankenhäusern intensiv-medizinisch behandelten Corona-Patienten ist weiter gestiegen." Die sich abzeichnende Impfstoffknappheit könnte eine Rückkehr zur Normalität verzögern.

Am Mittwoch, dem 23. Dezember, hatte der ATX um 1,09 Prozent höher bei 2.737,12 Punkten geschlossen. Vor allem die sich zuletzt bewahrheiteten Hoffnungen auf einen Post-Brexit-Handelspakt zwischen der Europäischen Union und dem Vereinigten Königreich hatten beflügelt. Die stärksten Kursaufschläge verbuchten am letzten Handelstag vor Weihnachten die Anteilsscheine der Do&Co. Auch Porr waren stark nachgefragt.

Die größten Kursgewinner im prime market am Mittwoch:

Do&Co +5,21% 60,60 Euro Porr +4,95% 13,14 Euro Rosenbauer +4,41% 35,50 Euro

Die größten Kursverlierer im prime market am Mittwoch:

Kapsch TrafficCom -1,54% 12,80 Euro Frequentis -1,20% 16,50 Euro EVN -0,93% 17,04 Euro