Wiener Aktienmarkt vorbörslich höher erwartet

US-Politik und Corona dürften im Fokus bleiben

Die Wiener Börse dürfte am Dienstag höher in den Handel starten. Eine Indikation auf den heimischen Leitindex ATX tendierte eine halbe Stunde vor Handelsbeginn um 0,3 Prozent höher bei 2.951 Punkten.

Am heutigen Handelstag ist laut Helaba-Experten schwierig einzuschätzen, von welcher Seite es konjunkturelle Impulse geben könnte: "Weder dem NFIB-Mittelstandsbarometer noch dem JOLTS-Report in den USA wird marktbewegendes Potenzial zugesprochen." Ebenfalls wenig Nachhall an den Märkten dürften die Fed- und EZB-Redebeiträge haben. Mit einer Änderung der Geldpolitik rechne man nicht. Vor diesem Hintergrund dürften "politische News, vor allem in den USA, oder die Entwicklungen rund um Corona-Infektionen und Impfstoffe Beachtung finden".

Am Montag hatte der ATX kaum verändert bei 2.942,44 Punkten geschlossen. Das internationale Umfeld zeigte sich hingegen im Minus. Marktbeobachter verwiesen auf die Verschlimmerung der Corona-Pandemie und weitere Einschränkungen des öffentlichen Lebens und der Wirtschaft. Unternehmensseitig standen zu Wochenbeginn die Aktien der CA Immo mit einem Kurssprung um 14,61 Prozent auf 35,30 Euro im Vordergrund. Der US-Finanzinvestor Starwood Capital will den Zugriff auf den Wiener Büroimmobilienkonzern verstärken.

Die größten Kursgewinner im prime market am Montag:

CA Immo +14,61% 35,30 Euro FACC +4,65% 9,00 Euro AT&S +4,22% 28,40 Euro

Die größten Kursverlierer im prime market am Montag:

Verbund -3,77% 75,30 Euro Rosenbauer -2,93% 36,50 Euro Telekom Austria -2,42% 6,45 Euro