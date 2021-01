Wiener Aktienmarkt vorbörslich höher erwartet

Nach Einführung in das US-Präsidentschaftsamt des Demokraten Joe Biden

Die Wiener Börse dürfte am Donnerstag höher in den Handel starten. Eine Indikation auf den heimischen Leitindex ATX tendierte eine Dreiviertelstunde vor Handelsstart um 0,4 Prozent höher bei 3.038 Zählern.

Rückenwind dürfte die Börse unter anderem von neuen Rekorden an der Wall Street in den Vereinigten Staaten erhalten, nachdem der Demokrat Joe Biden seit gestern offiziell der 46. Präsident der USA ist und damit den bisher amtierenden Republikaner Donald Trump ablöst. Biden will die von der Corona-Pandemie schwer getroffene US-Wirtschaft mit weiteren, billionenschweren Hilfsmaßnahmen stützen und ein verlässlicher Partner Europas sein.

Unternehmensseitig rückten vorbörslich Verkehrsergebnisse des Flughafen Wiens für das Gesamtjahr 2020 und seine Prognosen für das Jahr 2021 in den Fokus. So erwartet der Flughafen 12,5 Mio. Passagiere im heurigen Jahr, nachdem im abgelaufenen Coronajahr 2020 in etwa 7,8 Mio. Menschen befördert worden sind.

Überdies gab es zwei Kurszielerhöhungen bei den Aktien von Palfinger und voestalpine. Das Kursziel für die Papiere des Kranherstellers wurde von 24,2 auf 34,1 Euro angehoben und jenes der voest von 19,5 auf 36,5 Euro. Für beide Titel sprachen die Erste-Analysten ein "Accumulate"-Votum aus.

Am Mittwoch hatte der ATX um 0,81 Prozent höher bei 3.026,59 Punkten geschlossen. International herrschte zur Wochenmitte eine freundliche Anlegerstimmung vor und dies unterstützte auch den heimischen Markt. Im Fokus stand die am Abend anstehende Amtseinführung von Joe Biden.

Die größten Kursgewinner im prime market am Mittwoch:

Lenzing +4,48% 102,60 Euro Zumtobel +4,28% 6,58 Euro CA Immo +4,09% 36,90 Euro

Die größten Kursverlierer im prime market am Mittwoch:

Agrana -2,48% 17,30 Euro UNIQA -1,60% 6,75 Euro BAWAG -1,00% 39,60 Euro