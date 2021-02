Wiener Aktienmarkt vorbörslich höher erwartet

US-Arbeitsmarktbericht im Fokus - RBI meldet Ergebnisse für 2020

Die Wiener Börse dürfte am Freitag mit positiven Vorzeichen in den Handel starten. Eine Indikation auf den heimischen Leitindex ATX notierte rund zwanzig Minuten vor Sitzungsbeginn um 0,41 Prozent über dem Schlussstand vom Vortag. Die US-Aktienmärkte, die mit klaren Gewinnen geschlossen hatten, lieferten positive Vorgaben, auch in Asien ging es überwiegend bergauf.

Im Zentrum der Aufmerksamkeit steht heute börsenübergreifend der US-Arbeitsmarktbericht für Jänner. "Positives Überraschungspotenzial ist gegeben, denn die Indikation vonseiten des ADP-Reports ist freundlich (174 Tsd. VM). Konjunktursorgen dürften die Zahlen somit nicht schüren. Die Arbeitslosigkeit ist mit einem Niveau von 6,7 % jedoch noch verhältnismäßig hoch", heißt es von der Helaba im Vorfeld der Daten.

Allerdings bleiben die Entwicklungen rund um den Coronavirus weiterhin im Fokus. Die Mutationen und das damit einhergehende höhere Ansteckungsrisiko, die weiterhin schleppend verlaufende Impfkampagne in Europa - diese Risiken schwelen im Hintergrund weiter. "Ein erneuter Anstieg der Nervosität an den Märkten sollte somit zumindest in Betracht gezogen werden.

In Wien meldete die Raiffeisen Bank International vor Börsenstart Zahlen für 2020. Das Institut hat demnach im Corona-Jahr ein Drittel weniger Gewinn gemacht. Unterm Strich blieben 804 Mio. Euro übrig, das sind um 34,5 Prozent weniger als im Vorjahr. Operativ waren die Ergebnisse ebenfalls rückläufig. Belastet hatten Zinssenkungen, Lockdown-Maßnahmen und Abwertungen in den meisten Währungen in Zentral- und Osteuropa (CEE).

Am Donnerstag hatte der ATX um 0,60 Prozent höher bei 2.990,79 Punkten geschlossen. Im Nachmittagsgeschäft hatte bereits die positive Eröffnung der Wall Street die Kurse gestützt, nachdem in den USA überraschend positive Arbeitsmarkt- und Industriedaten veröffentlicht worden waren.

OMV standen nach der Vorlage von Zahlen im Fokus. Der Öl- und Gaskonzern hat im Corona-Jahr 2020 sowohl beim Umsatz als auch beim Gewinn einen starken Einbruch erlitten, hatte aber dennoch die Erwartungen von Analysten übertroffen. Die Aktien gaben dennoch beinahe alle Verlaufsgewinne ab und retteten noch ein kleines Plus von 0,17 Prozent aus dem Handel.

Auch Frequentis legte Ergebnisse für 2020 vor und und die Aktie schloss um 4,86 Prozent höher. Das Unternehmen hat trotz Coronakrise nur einen leichten Umsatzrückgang verzeichnet und konnte das Betriebsergebnis steigern. voestalpine waren nach einem freundlichen Analystenkommentar gut gesucht und gewannen 1,34 Prozent. Zudem wurde bekannt, dass Andritz (+2,74 Prozent) ein kanadisches Wasserkraftwerk aufmöbeln wird.

Die größten Kursgewinner im prime market am Donnerstag:

Do&Co +5,56% 62,70 Euro Frequentis +4,86% 19,40 Euro Palfinger +3,50% 31,05 Euro

Die größten Kursverlierer im prime market am Donnerstag:

Immofinanz -2,92% 17,31 Euro FACC -2,73% 9,61 Euro Kapsch TrafficCom -2,15% 15,90 Euro