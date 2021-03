Wiener Aktienmarkt vorbörslich höher erwartet

Zumtobel öffnet Bücher - Analystenstimmen zu Semperit und CA Immo

Die Wiener Börse wird nach einem starken Wochenauftakt erneut höher erwartet. Eine Indikation auf den heimischen Leitindex ATX tendierte am Dienstag in der Früh um 0,5 Prozent höher, nachdem das Aktienbarometer am Vortag um mehr als zwei Prozent hinauf gezogen war.

Die Situation an den Anleihenmärkten sorge für Entspannung und setze den Börsen nicht weiter zu, hieß es am Markt. Die Rendite auf zehnjährige US-Staatsanleihen bewegte sich zuletzt bei etwas über 1,4 Prozent.

Konjunkturseitig stünden am heutigen Handelstag zunächst die Verbraucherpreise der Eurozone im Mittelpunkt, schrieben die Experten der Helaba indes. "Per saldo wird sich die EZB nicht unter Druck sehen, von ihrem Kurs abzuweichen, zumal die Zielmarke von 2 Prozent noch nicht erreicht ist."

Nach Zahlen rückte der Zumtobel-Konzern in den Mittelpunkt: So verbuchte der Leuchten-Hersteller im dritten Quartal einen Gewinn von 1,5 Mio. Euro.

Zudem rückten vorbörslich zwei Analystenstimmen in den Vordergrund. Die Experten der Erste Group hoben ihr Kursziel für die Aktien der Semperit leicht von 26,5 auf 30,7 Euro an. Indes steigerte Wood & Company ihr Kursziel für die Titel der CA Immo von 30,5 auf 41 Euro.

Am Montag hatte der ATX um 2,17 Prozent höher bei 3.076,93 Punkten geschlossen. Angetrieben wurden die Märkte von der Aussicht auf neue Impfstoffe und der Hoffnung auf ein Ende der Lockdowns. Die jüngsten Zins- und Inflationsängsten waren zudem etwas in den Hintergrund geraten.

Tagesgewinner im prime market waren Do&Co mit einem Plus von 7,14 Prozent. Unter den größeren Gewinnern fanden sich auch Palfinger (plus 5,16 Prozent) und AT&S (plus 4,71 Prozent).

Die größten Kursgewinner im prime market am Montag:

Do&Co +7,14% 69,00 Euro Palfinger +5,16% 32,60 Euro FACC +4,79% 8,75 Euro

Die größten Kursverlierer im prime market am Montag:

AMAG -1,50% 32,80 Euro BAWAG -0,37% 42,88 Euro UBM Development -0,26% 38,30 Euro