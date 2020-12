Wiener Aktienmarkt vorbörslich im Plus erwartet

ATX 0,41 Prozent höher indiziert

Die Wiener Börse dürfte am Mittwoch weiter zulegen. Eine Indikation auf den heimischen Leitindex ATX notierte rund halbe Stunde vor Handelsauftakt um 0,41 Prozent höher. Auch die Futures auf die Eröffnungen der europäischen Leitbörsen deuten einen freundlichen Handelsstart an.

Einen Tag vor Weihnachten gestaltet sich die Meldungslage zum heimischen Aktienmarkt sehr dünn. International stehen unverändert die Verhandlungen um einen Brexit-Handelspakt zwischen der EU und Großbritannien sowie die Unsicherheit mit Blick auf das Konjunkturpaket in den USA im Fokus.

Am Dienstag hatte der ATX um 1,90 Prozent höher bei 2.707,52 Punkten geschlossen und sich damit vom Kursrutsch zu Wochenbeginn fast vollständig erholt.

Bei den Einzelwerten schossen die Do&Co-Aktien um 9,71 Prozent nach oben. Sehr fest zeigten sich im Leitindex auch AT&S (plus 4,85 Prozent), Verbund (plus 3,59 Prozent) und s Immo (plus 2,93 Prozent).

Die größten Kursgewinner im prime market am Dienstag:

Do&Co +9,71% 57,60 Euro AT&S +4,85% 23,80 Euro Verbund +3,59% 65,00 Euro

Die größten Kursverlierer im prime market am Dienstag:

AMAG -2,14% 27,50 Euro Palfinger -1,77% 24,95 Euro Frequentis -1,76% 16,70 Euro